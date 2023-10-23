به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدیزاده ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح مولدسازی اظهار داشت: سازمان اوقاف و امور خیریه خیریه در مولدسازی از جمله طرح پرورش ماهی در قفس و مشارکت در نهضت ملی اقدامات مهمی انجام داده که درخور تحسین است.
محمدیزاده با اشاره به اختصاص اراضی اوقاف برای ساخت مسکن تصریح کرد: در این راستا اقدام و مشارکت اداره کل اوقاف و امور خیریه در ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی در جم و ۳۰۰ واحد در شهر بوشهر ستودنی است.
وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه در سفر رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به استان بوشهر اضافه کرد: یکی از بخشهای این موافقتنامه اجرا طرح پرورش ماهی در نوار ساحلی استان بوشهر با ظرفیت پنج هزار تن در هر دوره وارد مدار فعالیت شده است.
استاندار بوشهر اضافه کرد: این تفاهمنامه و موافقتنامه دارای ۱۲ بند است تأکید کرد: سازوکار لازم برای اجرایی شدن سایر بخشهای این تفاهمنامه فراهم شود و با اجرا آنها تحول اساسی در حوزههای مختلف به ویژه طرحهای اشتغالزایی و تولیدی ایجاد میشود.
وی تقویت هیئتهای مذهبی، حسینیهها، مساجد، کانون و مؤسسات قرآنی را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: حمایت از این مجموعهها سبب تقویت زیرساختهای مختلف و در نهایت نظام اسلامی میشود.
محمدیزاده با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و غزه، اظهار داشت: دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی مشترک هستند و این نشان میدهد رابطه تنگاتنگ انقلاب با اسلام حفظ شده و نظام اسلامی ایران در مسیر اسلام حرکت میکند.
وی دشمنی آمریکا، غربیها و صهیونیستها را با جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: هر اتحاد و انسجام میان مسلمانان، دشمنان احساس خطر میکنند چون به ضرر آنها تمام میشود.
استاندار بوشهر با بیان اینکه جبهه مقاومت فلسطین ضربات جبرانناپذیری به رژیم صهیونیستی وارد کرده است، خاطرنشان کرد: اسرائیل غاصب راه نجات ندارد و فروپاشی و نابودی آنها تسریع شده است.
محمدیزاده با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ابهت آمریکا در جهان را شکسته است، تصریح کرد: آمریکا رو افول و زوال است و حتی متحدان آنها دیگر با آمریکا همراهی نمیکنند.
وی اقتدار و ابهت جبهه مقاومت فلسطین را در جنگ با اسرائیل غاصب را برشمرد و بیان کرد: رژیم جعلی صهیونیستی در اندیشه نیل تا فرات بود که انقلاب اسلامی تمام معادلات آنان به هم زد و برای نخستینبار جبهه مقاومت فلسطین در خارج از خانه با اسرائیل غاصب وارد جنگ شد و ضربات غیرقابل ترمیم بر آنان وارد کرده است.
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