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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۹

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان خبر داد؛

ارتقای شاخص‌های کتابخوانی دهگلان نیازمند حمایت مسئولان و خیرین

ارتقای شاخص‌های کتابخوانی دهگلان نیازمند حمایت مسئولان و خیرین

سنندج- سرپرست کتابخانه‌های عمومی کردستان با بیان اینکه دهگلان تنها دارای یک باب کتابخانه عمومی است، گفت: باید با حمایت مسئولان و خیرین شاخص‌های کتابخوانی از جمله زیربنا افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه حسنی خونسار ظهر دوشنبه در دومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان دهگلان با تقدیر از مسئولان حامی کتاب و کتابخوانی، اظهار کرد: این امر موجب حل مسائل و مشکلات این نهاد و ایجاد انگیزه بیشتر در متولیان حوزه کتاب و اجرای بهتر برنامه‌ها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شهرستان دهگلان تنها دارای یک باب کتابخانه عمومی نهادی است، افزود: این امر زیبنده شهرستان نیست و باید با حمایت مسئولان و خیرین شاخص‌های کتاب خوانی از جمله زیربنا افزایش پیدا کند.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان گفت: از راهکارهای افزایش سرانه زیربنا در این شهرستان، توسعه فضای کتابخانه شهید دکتر مجید شهریاری به منظور ایجاد سالن مطالعه، بخش کودک مجزا و فضای آموزشی است.

وی گفت: فرمانداری، شهرداری و خیرین شهرستان می‌توانند با تأمین اعتبار لازم، به اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان دهگلان در تعمیر و بازسازی و در نتیجه توسعه فضای کتابخانه فعلی شهرستان کمک کنند.

حسنی خونسار خواستار برگزاری منظم و مستمر جلسات انجمن در شهرستان شد و افزود: این جلسات در حل مسائل و مشکلات کتابخانه‌های عمومی و در نتیجه افزایش سطح خدمت رسانی به مردم اثرگذار باشد.

کد مطلب 5919583

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