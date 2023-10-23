به گزارش خبرنگار مهر، معصومه حسنی خونسار ظهر دوشنبه در دومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان دهگلان با تقدیر از مسئولان حامی کتاب و کتابخوانی، اظهار کرد: این امر موجب حل مسائل و مشکلات این نهاد و ایجاد انگیزه بیشتر در متولیان حوزه کتاب و اجرای بهتر برنامه‌ها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شهرستان دهگلان تنها دارای یک باب کتابخانه عمومی نهادی است، افزود: این امر زیبنده شهرستان نیست و باید با حمایت مسئولان و خیرین شاخص‌های کتاب خوانی از جمله زیربنا افزایش پیدا کند.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان گفت: از راهکارهای افزایش سرانه زیربنا در این شهرستان، توسعه فضای کتابخانه شهید دکتر مجید شهریاری به منظور ایجاد سالن مطالعه، بخش کودک مجزا و فضای آموزشی است.

وی گفت: فرمانداری، شهرداری و خیرین شهرستان می‌توانند با تأمین اعتبار لازم، به اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان دهگلان در تعمیر و بازسازی و در نتیجه توسعه فضای کتابخانه فعلی شهرستان کمک کنند.

حسنی خونسار خواستار برگزاری منظم و مستمر جلسات انجمن در شهرستان شد و افزود: این جلسات در حل مسائل و مشکلات کتابخانه‌های عمومی و در نتیجه افزایش سطح خدمت رسانی به مردم اثرگذار باشد.