مشارکت در تولید مسکن در دستور کار اوقاف استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد رضا اسماعیلپور صبح دوشنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: مولدسازی در راستای اقتصاد پایدار و رشد تولید در دستور کار اوقاف و امور خیریه قرار گرفته است.
وی تولید مسکن را یکی از برنامههای مهم استان بوشهر دانست و بیان کرد: مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن که از سیاستهای مهم دولت انقلابی و جهادی آیتالله رئیسی است در دستور کار اوقاف و امور خیریه استان بوشهر قرار گرفته است.
وی با اشاره به تصویب ساخت مسکن با مشارکت بخش خصوصی در شهرستان جم ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون سرمایهگذاری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر ساخت ۱۱۰ واحد مسکونی در ۴ هکتار اراضی اوقاف با سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.
مشارکت در پرورش آبزیان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر به انعقاد قرارداد با بخش مسکن اجتماعی سپاه استان بوشهر پرداخت و گفت: در این طرح ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی و ۱۰۰ واحد تجاری اجرا میشود.
اسماعیلپور پرورش ماهی در قفس در سواحل تنگستان را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: این طرح با حجم تولید ۵ هزار تن ماهی پرورشی در قفس در سواحل تنگستان اجرایی شده است.
وی الحاق اراضی به شهرهای مختلف استان بوشهر برای توسعه و تسریع طرحهای ساخت مسکن را از دیگر برنامههای اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر دانست.
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