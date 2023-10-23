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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۷

پاسخ به گلایه مردم از انتشار بوی گاز در بیرجند؛

استفاده بیش از حد ترکیبات شیمیایی در کارخانه مواد سوختی

استفاده بیش از حد ترکیبات شیمیایی در کارخانه مواد سوختی

بیرجند- مدیر کارخانه مواد سوختی در بیرجند گفت: براثر تعمیر، نگهداری و شستشوی مخازن و همچنین خطای انسانی در استفاده بیش از حد از ترکیبات شیمیایی انتشار بوی گاز در سطح شهر بیرجند را داشته ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی موضوع انتشار بوی نامطبوع گاز در برخی از مناطق سطح شهر بیرجند، مدیر  داخلی کارخانه سوختی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند اظهارداشت: عصر روز گذشته به منظور تعمیر، نگهداری و شستشوی مخازن در واحد پالایشگاهی به دلیل خطای انسانی در ترکیب مواد بوی میعانات گازی در برخی نقاط مرکز استان خراسان جنوبی منتشر شد.

میثم آذربویه گفت: در حال حاضر مشکل خاصی در سطح واحد و در منطقه ویژه اقتصادی مشاهده نشده است.

مدیر  داخلی کارخانه سوختی ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت بوی نامطبوع که سبب نگرانی مردم شده بود گفت: بوی متصاعد شده ناشی از خطای انسانی و استفاده بیش از حد از ترکیبات شیمیایی در پایان فاز تولید میعانات کارخانه بوده و جای نگرانی نیست.

وی تاکید کرد: این کار عمدی نبوده و بار دیگر از همه شهروندان پوزش می‌طلبیم.

کد مطلب 5919598

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