به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس‌های تلفنی جداگانه حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان با اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین- حماس و زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، آخرین تحولات سیاسی و میدانی فلسطین و تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌وگوها، رهبران مقاومت اسلامی فلسطین را در جریان آخرین اقدامات و تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و لزوم توقف کشتار غیرنظامیان در غزه قرار داد.

امیر عبداللهیان ضمن اعلام حمایت مجدد جمهوری اسلامی ایران از مردم مظلوم فلسطین، بار دیگر بر لزوم توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار شهروندان و زنان و کودکان فلسطینی، گشایش گذرگاه رفح و ارسال مستمر کمک‌های بشر دوستانه به مردم غزه و مقابله با کوچ اجباری ساکنین غزه تاکید کرد.

اسماعیل هنیه در این گفت‌وگو ضمن تشکر از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم فلسطین که آن را دیپلماسی پویای اسلامی با هدف تبیین حقایق خواند، آخرین وضعیت غزه در سایه استمرار جنایات و کشتار غیرنظامیان توسط رژیم صهیونیستی را تشریح کرد.

وی حمایت‌های بی دریغ آمریکا از رژیم صهیونیستی را از دلایل اصلی ادامه جنایات این رژیم نئونازی دانست و افزود: حملات وحشیانه و کور صهیونیست‌ها علیه مردم بی دفاع و شهروندان در غزه نشانگر ناتوانی این رژیم در مقابله با مبارزه شجاعانه مقاومت و پایداری مردم فلسطین علیه اشغالگری است و مقاومت پس از ضربه راهبردی بزرگ خود به دشمن، با اراده‌ای راسخ همچنان نبض نبرد و مبارزه علیه اشغالگران را علی رغم وحشی‌گری دشمن صهیونیستی در کنترل خود دارد.

رئیس دفتر سیاسی حماس کمبود دارو، سوخت و از کار افتادن ژنراتورهای تولید برق بیمارستان‌ها را مقدمه‌ای برای وقوع یک فاجعه انسانی عظیم در غزه دانست. به گفته وی جبهه مقاومت با عملیاتی شدن طوفان الاقصی توانست توازن راهبردی جدیدی را در منطقه بنیان نهد.

دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین نیز در این گفتگو ضمن تشکر از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از ملت فلسطین گفت: علیرغم کشتار زنان، کودکان و افراد سالخورده توسط رژیم صهیونیستی و تخریب منازل مسکونی و حمله به اهداف غیر نظامی از سوی این رژیم، وضعیت میدانی و روحی مقاومت در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و با قدرت به مقابله با تجاوزگری گسترده رژیم صهیونیستی ادامه خواهیم داد و دشمن نمی‌تواند اراده مقاومت را در هم شکند.

زیاد نخاله افزود: همبستگی بین المللی با فلسطین مساله مهمی است و هر روز این همبستگی بیشتر می‌شود و نقش ایران در این خصوص حائز اهمیت است.