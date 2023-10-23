به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی پهناور ظهر دوشنبه در برگزاری نشست صمیمی در محلات کم برخوردار اردبیل با اشاره به اهتمام ویژه استانداری اردبیل به عنوان متولی حاکمیتی برای افزایش ارتباط بین دستگاه‌های اجرایی و مردم اظهار کرد: این نقش قابل توجهی در کشف مشکلات و نیازهای مردم خواهد داشت و در برنامه‌ریزی‌های مدیریتی هم تأثیر گذار خواهد بود.

وی ضمن ارج نهادن به خدمات‌رسانی سازمان بهزیستی در رسیدگی به مسائل و نیازهای ولی نعمتان تحت پوشش افزود: دستگاه‌های اجرایی در سطح استان و شهرستان‌ها رسیدگی به مشکلات آحاد جامعه و نیازمندان را در اولویت قرار دهند تا با رفع کمبودها از دغدغه مردم بکاهند.

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اردبیل بیان کرد: یکی از شعارهای اصلی دولت ارتباط چهره به چهره، با مردم و در بین مردم بودن هست که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهور در بین مردم یک اصل مهم برای این دولت است که در این راستا مدیران استانی در تلاش هستند به مشکلات و درخواست‌های مردم با حضور در بین مردم رسیدگی کنند.

پهناور خاطرنشان کرد: بهزیستی یکی از این نهادهای خدماتی است که نقش خیلی مهمی در حل مشکلات جامعه دارد و با مراجعه به محلات کم برخوردار و با برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبان خود نسبت به رفع نیازها و مشکلات ولی نعمتان خود اقدام می‌کند و نقش قابل توجهی در رضایتمندی آحاد جامعه دارد.