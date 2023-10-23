مسجد مقدس جمکران محل توجه به حضرت ولی عصر (عج) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی ظهر دوشنبه در دیدار تولیت جدید مسجد مقدس جمکران ضمن ابزار خرسندی از انتصاب حجت الاسلام والمسلمین اجاق نژاد به سمت تولیت مسجد مقدس جمکران، ابراز کرد: در سال‌های گذشته فعالیت‌های خوبی توسط تولیت‌های پیشین برای توسعه مسجد مقدس جمکران انجام شده است.

وی با اشاره به حضور خیل زائران در این مکان مقدس اظهار کرد: در مراسم‌ها از سخنرانانی که در مردم روحیه دینی، معنوی و انقلابی ایجاد می‌کنند استفاده کنید.

مرجع عالیقدر جهان تشیع افزود: با عنایت به حضور زائران از کشورهای مختلف جهان در این مسجد مقدس، ظرفیت خوبی وجود دارد تا منشورات مختلف با موضوع معرفی قم، جمکران و مهدویت به زبان‌های مختلف منتشر و بین زائران توزیع شود.

آیت الله سبحانی در پایان خاطرنشان کرد: مسجد مقدس جمکران محلی برای توجه به حضرت ولی عصر (عج) است و در گذشته نیز علما به این مکان مقدس توجه داشتند و به آنجا مشرف می‌شدند.

حجت الاسلام والمسلمین اجاق نژاد نیز در این دیدار با اشاره به اینکه مسجد مقدس جمکران امروز آوازه جهانی دارد و از کشورهای مختلف جهان به این مسجد مقدس مشرف می‌شوند، اظهار کرد: مهمترین موضوع فعالیت در مسجد مقدس جمکران که مقام معظم رهبری هم برآن تاکید دارند، مسائل فرهنگی و بین المللی است.