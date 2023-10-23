به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، رحمان جلالی در ستاد انتخابات استان عنوان کرد: از مجموع ۹۵۸ متقاضی مورد تأیید مراجع شش‌گانه در پیش ثبت‌نام انتخابات، ۱۴۶ نفر تا پایان روز ۳۰ مهر ماه (چهارمین روز از مهلت ثبت‌نام داوطلبان) با مراجعه به پنجره واحد وزارت کشور، ثبت‌نام خود را قطعی کرده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان افزود: از مجموع ثبت‌نامی‌ها ۱۳۳ نفر آقا و ۱۳ نفر خانم هستند و بیشترین ثبت‌نامی‌ها مربوط به حوزه‌های انتخابیه کرمان - راور و رفسنجان - انار است.

جلالی به متقاضیان توصیه کرد تا سریع‌تر نسبت به ثبت‌نام قطعی در سامانه انتخابات اقدام کنند و گفت: با پایان مهلت قانونی ثبت‌نام، هیأت استانی بررسی تبلیغات به ریاست استاندار تشکیل و راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی به حوزه داوطلبان اعلام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون جدید انتخابات، یک ماه قبل از آغاز رسمی فرآیند تبلیغات، دستگاه‌های اجرایی باید لیست امکاناتی را که در راستای تبلیغات داوطلبان می‌شود از آنها استفاده کرد به هیأت بررسی انتخابات اعلام کنند تا برای ایجاد عدالت انتخاباتی و تبلیغاتی به کار گرفته شود.