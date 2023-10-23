تکیه بر هوش مصنوعی خطرات خود را خواهد داشت

‌به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد خلاقیت هزار فردا فرصتی برای دختران نوجوان ۱۳ تا ۲۰ سال علاقه‌مند به یادگیری مهارت‌های جدید و ایجاد ارتباط با دیگران است. در این رویداد، شرکت‌کنندگان با موضوعاتی مانند داستان‌نویسی، روایت‌نویسی، طراحی، تصویرسازی و هوش مصنوعی آشنا خواهند شد و به چالش‌های جذاب و خلاقانه پاسخ خواهند داد.

در این رویداد هنرجوها در سه مرحله کنار هم یک اثر خلاقانه و تصویری از آینده خلق کنند. در انتها هم آثار توسط داوران بررسی می‌شود و به آثار برتر جوایزی اهدا می‌شود.

هادی محمدیان، نویسنده و کارگردان انیمیشن درباره این رویداد گفت: در حوزه انیمیشن آثاری از جمله شاهزاده روم، فیلشاه و بچه زرنگ را در کارنامه خود دارم.

محمدیان در پاسخ میزان تأثیر اینگونه رویدادها بر جوانان افزود: بیشتر در این فضا بچه‌ها یاد می‌گیرند روند تولید کامل یک پروژه چگونه است و با افرادی آشنا می‌شوند که این تجربه را داشته‌اند. بیشتر از اینکه مفاهیم خاصی یاد بگیرند، دل‌گرمی کسب می‌کنند و مسیر خود را روشن و مشخص خواهند یافت.

وی درباره استعداد نسل جدید گفت: این قشر بسیار خوش‌فکر هستند و انسان را شگفت‌زده می‌کنند. مخصوصاً در داستان‌گویی بسیار آگاه هستند، داستان‌های بسیاری دیده‌اند و شنیده‌اند و خوانده‌اند. من در این رویداد بیشتر برای درک فضای ذهنی این افراد آمدم و شگفت‌زده شدم.

محمدیان افزود: معمولاً همه به دنبال این هستند که چیزی جای آرتیست‌ها را بگیرد، امروزه هم بحث اصلی این است که آیا هوش مصنوعی جایگزین هنرمند خواهد شد؟ به نظر من خیر! هوش مصنوعی یک راه و روش جدید است که هنرمندان با آن کار کنند، این حوزه بدی‌ها و خوبی‌های خود را دارد و بسیار به ما کمک خواهد کرد؛ اما تکیه به آن خطرات خود را خواهد داشت. شخصی که سواد بصری کسب نکند و تکنیک‌ها را درک نکند در آینده دچار مشکل خواهد شد. هوش مصنوعی یک ابزار، یک همکار و … برای هنرمند است اما باز هم می‌گویم نمی‌توان کاملاً به آن اعتماد کرد.

هادی محمدیان، مجید خسروانجم، علی حیاتی، محمدرضا دوست‌محمدی، رضا وحیدزاده، محمود آراسته نسب، میکائیل براتی، ارسلان عیوض زاده، محمد صالحی، سارا رحیمی، فاطمه بهروز فخر و نگین فراهانی به عنوان مربیان رویداد خلاقیت هزار فردا هستند.