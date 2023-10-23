سطح خدمات‌ پروازی در استان بوشهر افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ورود دستگاه قضائی استان در راستای حفظ حقوق عامه اظهار داشت: خدمات پروازی در استان بوشهر دچار کمبودهایی بود که موجب نارضایتی زیاد مردم استان شده بود.

وی اضافه کرد: با ورود دستگاه قضائی به این موضوع اقداماتی صورت گرفت و امروز با همکاری سازمان هواپیمایی کشور و یک شرکت شاهد برقراری اولین پرواز تهران به بوشهر هستیم و با پیگیری‌های دستگاه قضائی، امروز این پرواز در بوشهر بر زمین نشست که این امر مورد رضایت مردم قرار گرفته شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: با شرکت‌های دیگر هواپیمایی هم رایزنی‌هایی شده و جلسات مختلف برگزار شده است که علاوه بر افزایش پروازهای تهران به بوشهر و بلعکس به زودی شاهد افزایش خطوط پروازی به نقاط مختلف کشور نیز باشیم.

وی به اضافه شدن پروازهای خارجی نیز اشاره کرد و گفت: در صدد هستیم با پیگیری و رایزنی‌های لازم خطوط پروازی مستقیم بوشهر به نجف اشرف و بلعکس را راه اندازی کنیم که در این مورد نیز به زودی این امر محقق شود و مردم شریف استان بتوانند از این خدمات پروازی نیز بهره مند شوند.

مهرانگیز تصریح کرد: در خصوص راه اندازی خطوط مستقیم پروازی از بوشهر به کشور دبی و بلعکس نیز پیگیر هستیم که اگر در این مورد نیز با شرکت پروازی به تفاهم برسیم این خطوط پروازی نیز به پروازهای خارجی فرودگاه بوشهر اضافه می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه این اقدامات جهت بالابردن سطح خدمات‌دهی پروازی در استان بوشهر انجام شده است اظهار داشت: استفاده کردن از حمل‌ونقل ایمن و با کیفیت یکی از مصادیق حقوق عامه است که در این راستا پیگیری‌های لازم جهت استفاده از این خدمات توسط دادگستری استان بوشهر همچنان در دستور کار قرار دارد.