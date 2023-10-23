اعزام ۵۵۰۰ نفر دانش آموز استان بوشهر به مناطق عملیاتی جنوب

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هدف از برگزاری اردوهای راهیان نور اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به خصوص در قشر دانش آموز و آیندگان کشور از مهم‌ترین اهداف برگزاری اردوهای راهیان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال در استان بوشهر اردوهای راهیان نور دانش آموزی به مدت ۷۶ روز و در ۲۵ مرحله برگزار می‌شود اذعان کرد: اعزام دانش آموزان در هر مرحله با استفاده از پنج دستگاه اتوبوس صورت می‌گیرد.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر افزود: امکانات حمل و نقل، اسکان و تغذیه دانش آموزان در این اردوها به بهترین شکل در حال اجرا است.

وی با اشاره به زیارتگاه‌ها و برخی از مناطق عملیاتی جنوب که دانش آموزان می‌توانند پس آنها بازدید کنند تصریح کرد: زیارتگاه شهدای شرق کارون، بیمارستان صحرای امام حسین (ع)، یادمان شهدای هویزه، یادمان شهدای شلمچه، کوی ذوالفقاری و اروند کنار و یادمان شهدای القمه از مناطقی هستند که دانش آموزان می‌توانند آنجا زیارت و بازدید کنند.