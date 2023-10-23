اجرای فاز جدید روکش معابر اصلی قبل از فصل از بارندگی در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، محمدرضا یحیی‌زاده، با اشاره به فصل بارندگی که نزدیک است، گفت: به منظور تسهیل عبورومرور شهروندان، فرآیند نوسازی و بهسازی روکش معابر اصلی سطح شهر در مناطق پنج‎گانه، توسط پیمانکار آغاز شده است.

وی از روکش آسفالت لاین‌غربی خیابان «شهید مصطفی خمینی»، حدفاصل سه‌راه «گوهری» تا چهارراه «ساوه» به‌مساحت ده‌هزار مترمربع، خبرداد و افزود: نوسازی و بهسازی روکش معابر اصلی شهر، با سرعت و کیفیت مناسب، همچنان ادامه دارد.

یحیی‌زاده، اظهار داشت: با توجه به‌درخواست‌های متعدد مردمی، در پویش جدید آسفالت، نوسازی آسفالت لاین‌غربی بزرگراه «عاشقان ولایت»، حدفاصل تقاطع غیرهمسطح «ایثار» تا چهاراه «الله‌آباد» توسط کارشناسان معاونت حمل‌و‎نقل وامورزیربنایی، بررسی شد و به‌دلیل حادثه‎خیزبودن، در اولویت برنامه کاری شهرداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: روکش آسفالت مسیر یادشده، به‌مساحت ۲۵ هزار مترمربع، توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری، در حداقل زمان ممکن و با کیفیت مناسب، ترمیم و نوسازی شد.