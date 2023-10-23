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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۵

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان خبرداد؛

اجرای فاز جدید روکش معابر اصلی قبل از فصل از بارندگی در کرمان

اجرای فاز جدید روکش معابر اصلی قبل از فصل از بارندگی در کرمان

کرمان- معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان از اجرای فاز جدید روکش آسفالت معابر اصلی شهر، قبل از فصل از بارندگی، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، محمدرضا یحیی‌زاده، با اشاره به فصل بارندگی که نزدیک است، گفت: به منظور تسهیل عبورومرور شهروندان، فرآیند نوسازی و بهسازی روکش معابر اصلی سطح شهر در مناطق پنج‎گانه، توسط پیمانکار آغاز شده است.

وی از روکش آسفالت لاین‌غربی خیابان «شهید مصطفی خمینی»، حدفاصل سه‌راه «گوهری» تا چهارراه «ساوه» به‌مساحت ده‌هزار مترمربع، خبرداد و افزود: نوسازی و بهسازی روکش معابر اصلی شهر، با سرعت و کیفیت مناسب، همچنان ادامه دارد.

یحیی‌زاده، اظهار داشت: با توجه به‌درخواست‌های متعدد مردمی، در پویش جدید آسفالت، نوسازی آسفالت لاین‌غربی بزرگراه «عاشقان ولایت»، حدفاصل تقاطع غیرهمسطح «ایثار» تا چهاراه «الله‌آباد» توسط کارشناسان معاونت حمل‌و‎نقل وامورزیربنایی، بررسی شد و به‌دلیل حادثه‎خیزبودن، در اولویت برنامه کاری شهرداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: روکش آسفالت مسیر یادشده، به‌مساحت ۲۵ هزار مترمربع، توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری، در حداقل زمان ممکن و با کیفیت مناسب، ترمیم و نوسازی شد.

کد مطلب 5919639

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    نظرات

    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      0 0
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      آقای یحیی زاده شهرک شهرداری چند سالی یکبار جدول خیابان اصلی عوض میشه اما درخت وفضای سبزی ایجاد نمیشه میدان وسط شهرک متروکه مانده پست جداول درست بازسازی و مستحکم نمیشه با برخورد ماشین خراب میشن لطفاً رسیدگی فرمایید
    • علی IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      0 0
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      با سلام بفرمایید روکش انجام شد ولی کیفیتی مشاهده نشد شهر کرمان بنظر تمامی خیابانها و معابرش نیاز به ترمیم جدی دارد

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