شورای رقابت باید در مورد افزایش قیمت خودرو پاسخگو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد امر به معروف و نهی از منکر، حجت‌الاسلام طاهری آکردی در جلسه معاونان این ستاد، با انتقاد از قیمت‌گذاری‌های جدید خودرو توسط شورای رقابت، این‌گونه اقدامات را عاملی در ناکارآمد نشان دادن نظام دانست.

وی درباره نتیجه اقدام شورای رقابت به مسئولان هشدار داد و با بیان این‌که چنین اقداماتی مردم را از نظام دلسرد می‌کند، تصریح کرد: آسیب این گونه کارها کمتر از اقدامات دشمن نیست. چرا باید برای اضافه شدن چند آپشن، قیمت خودرو تا حدود ۵۰ درصد افزایش یابد؟

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر بیان داشت: حتی گزارشات متعددی مردمی داشتیم که برخی از خودروها دارای ایرادات اساسی بودند و خودرو سازان رفع این ایرادات را به عنوان آپشن مطرح کرده‌اند. کجای دنیا رفع ایراد خودرو که وظیفه خودروساز است آپشن به حساب می‌آید؟

وی ادامه داد: یک نفر باید جلوی اقدامات خودروسازان و شورای رقابت را بگیرد. مگر قرار نبود که طی یکی دو سال قیمت خودرو استاندارد شود، پس چه شد؟ قیمت استاندارد یعنی این‌که خودروسازان قیمت بازار را کاهش دهند نه این‌که قیمت کارخانه را به گونه‌ای افزایش دهند که به اندازه قیمت بازار شود. بعداً هم ادعا کنند که ما دو نرخ بودن خودرو را از بین بردیم.

این مقام مسئول این‌گونه رفتارها را سبب ایجاد نارضایتی عمومی دانست و گفت: شورای رقابت باید مبنای قیمت‌گذاری و افزایش قیمت خودرو را به صورت شفاف برای مردم تبیین نماید. دولت و وزارت صمت تصمیم می‌گیرد که وضعیت بازار خودرو را سروسامان دهد، ولی شورای رقابت به نحو دیگری رفتار می‌کند. بلند شدن چنین صدای دوگانه‌ای در حاکمیت جایز نیست.

این مقام مسئول با بیان این‌که یکی از انتقادهای اساسی مردم درباره نحوی تحویل خودرو توسط خودروسازان است، یادآور شد: این‌ها در حالی که هنوز به تعهدات چند ماه پیش خود درباره تحویل خودرو عمل نکرده‌اند، خودروها را احتکار می‌کنند تا بازار را تشنه کنند و راه را برای افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت باز کنند. صدای مردم را چه کسی باید در بحث خودرو بشنود؟ این‌که ما هم بخواهیم درباره این موضوع سکوت کنیم قطعاً ظلم است. تا به حال گزارشات متعدد مردمی درباره بحث خودرو به ما رسیده و ما افراد را به خویشتن داری دعوت کرده‌ایم، ولی تا کجا باید مردم سکوت کنند؟

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، قیمت‌گذاری خودرو داخلی بر اساس قیمت خودرو خارجی را ظلم آشکار عنوان کرد و بیان داشت: مگر خودروهای داخلی از یارانه دولتی، برق، آب و گاز ارزان قیمت و… استفاده نمی‌کند که شما می‌خواهید بر اساس آن‌ها قیمت گذاری کنید؟ کارگر ایرانی درآمد ریالی دارد چرا باید خودرو با قیمت دلاری بخرد؟

طاهری آکردی اقدامات اینچنینی را عاملی برای زیر سوال رفتن خدمات خوب و امیدبخش دولت برشمرد و تصریح کرد: ما در بحث مسکن، بهداشت و درمان، مالیات و… شاهد تحولات عظیمی هستیم که حقیقتاً خبرهای خوبی بوده و در مردم امید آفرینی می‌کند، ولی افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت تمام این زحمات را زیر سوال می‌برد و مردم را نسبت به نظام و دولت بدبین می‌کند.

وی یکی از اصول اساسی ستاد امر به معروف و نهی از منکر را پیگیری مطالبات مردم بیان کرد و خاطرنشان ساخت: طی روزهای گذشته ما تماس‌های مکرر مردمی داشتیم که درخواست داشتند ستاد امر به معروف در این موضوع وارد شود. شورای رقابت باید در این زمینه پاسخگو باشد. ما از مطالبه گران می‌خواهیم ضمن حفظ فرآیند قانونی، در این موضوع ورود جدی داشته و به تبیین بپردازند. اجازه ندهند چند نفر بخاطر منافع شخصی نظام را زیر سوال ببرند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: با توجه به حجم مطالبات مردمی و نارضایتی از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی و عدم پاسخگویی شورای رقابت به عنوان متولی قیمت گذاری خودرو در کشور، این ستاد پویش مطالبه گری از شورای رقابت را به آدرس https://asle90.24on.ir/n/6 راه اندازی کرده تا مردم با ثبت نام در آن اعتراض خود را به قیمت‌گذاری غیرشفاف و غیرمنطقی خودرو اعلام کنند.