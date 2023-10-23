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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۱۵

با حضور معاون استاندار کرمان در جیرفت؛

اولین دوره آموزش گوهرتراشی در جیرفت افتتاح شد

اولین دوره آموزش گوهرتراشی در جیرفت افتتاح شد

کرمان - نخستین دوره آموزش گوهرتراشی در جنوب استان کرمان با محوریت شهرستان جیرفت افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور امیر حسن‌زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، نخستین دوره گوهرتراشی در شهرستان جیرفت امروز دوشنبه اول آبان ماه افتتاح شد.

معاون استاندار کرمان، افتتاح این دوره آموزشی را در راستای توسعه متوازن و استفاده از اقتصاد مردمی دانست که برای اولین بار در جنوب استان برگزار شده است.

حسن‌زاده با اشاره به همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای، ایمیدرو، اداره کل صمت جنوب و استانداری در برگزاری این دوره عنوان کرد: ۲۸ دستگاه تراش در این کارگاه راه‌اندازی شده و به زودی در دیگر شهرهای جنوبی کرمان هم خواهیم داشت.

گفتنی است، سنگ‌های قیمتی از جمله عقیق مورد نیاز در منطقه نیز با همکاری سازمان صمت تأمین خواهد شد.

کد مطلب 5919660

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