اولین دوره آموزش گوهرتراشی در جیرفت افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور امیر حسن‌زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، نخستین دوره گوهرتراشی در شهرستان جیرفت امروز دوشنبه اول آبان ماه افتتاح شد.

معاون استاندار کرمان، افتتاح این دوره آموزشی را در راستای توسعه متوازن و استفاده از اقتصاد مردمی دانست که برای اولین بار در جنوب استان برگزار شده است.

حسن‌زاده با اشاره به همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای، ایمیدرو، اداره کل صمت جنوب و استانداری در برگزاری این دوره عنوان کرد: ۲۸ دستگاه تراش در این کارگاه راه‌اندازی شده و به زودی در دیگر شهرهای جنوبی کرمان هم خواهیم داشت.

گفتنی است، سنگ‌های قیمتی از جمله عقیق مورد نیاز در منطقه نیز با همکاری سازمان صمت تأمین خواهد شد.