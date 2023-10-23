مراسم دعای توسل برای پیروزی کامل ملت فلسطین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پیروزی غرور آفرین مقاومت بر رژیم غاصب صهیونیستی لرزه بر اندام این رژیم کودک کش انداخته و نابودی این سفاکان خون آشام را تسریع خواهد کرد. اظهار کرد: جنایات وحشیانه و ضد بشری رژیم غاصب صهیونیستی اوج رذالت این حیوانات انسان نما را به نمایش گذاشته است، ولی مقاومت جانانه مردم بی دفاع فلسطین خصوصاً مظلومان غزه نشان داد که این ملت هرگز از آرمان‌های خود کوتاه نخواهد آمد.

معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با تقدیر از حضور ملت بزرگ ایران در صحنه‌های دفاع از ملت فلسطین گفت: باید ضمن حمایت‌های سیاسی و مالی از ملت فلسطین برای پیروزی آنان بر رژیم صهیونیستی دست به دعا برداشت؛ به همین منظور فردا سه‌شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء، مراسم دعای توسل در مساجد و بقاع متبرکه با حضور مردم مؤمن و انقلابی در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

محمودی افزود: این مراسم در آستان مبارک امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، حرم حضرت شاه‌چراغ (ع)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت امامزاده صالح (ع) نیز برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران برگزاری مراسم دعای توسل در مساجد محوری استان تهران به ویژه آستان مبارک امامزادگان علی اکبر (ع) چیذر، قاضی الصابر (ع)، مساجد جامع نیاوران، جعفری پل گیشا، قبا، جامع نظام مافی، امام جعفر صادق (ع) میدان فلسطین، امام حسن مجتبی (ع)، جاوید و نوریان (خیابان شریعتی)، مسجد الرضا (ع) (میدان نیلوفر)، مسجد الرضا (ع) (خیابان بهار شمالی)، مسجد حجت بن الحسن (عج) (سهروردی شمالی)، مسجد جامع نارمک، مسجد امام جعفر صادق (ع) محله شمشیری، مسجد الهادی (ع)، حضرت زینب (س)، مسجد انبیأ، مسجد علی بن الحسین (ع) بلوار ابوذر و فاطمیه (س) محله خزانه بخارایی در مناطق ۲۲ گانه تهران برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: به لطف الهی و به برکت دعای مؤمنین ملت مظلوم فلسطین پیروز میدان خواهند بود و انشاالله پیروزی نهایی فلسطین اتفاق خواهد افتاد. این مقام مسئول بیان کرد: نظر به لزوم کمک مالی ملت مظلوم فلسطین، مردم انقلابی با اهدا هدایای نقدی خود به یاری ملت مظلوم بشتابند.