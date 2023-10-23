اخذ کلیه نظرات کارشناسان رسمی دادگستری به صورت سیستمی

به گزارش خبرنگار جامعه مهر کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی این مرکز در زمینه نظام‌بخشی به روند انتخاب کارشناس در پرونده‌های محاکم قضائی گفت: در حال حاضر «سامانه قرعه‌کشی سیستمی کارشناسی» به صورت انفرادی یا هیئت و بر اساس «تعداد کارهای ارجاع شده به کارشناس»، «رشته کارشناس» و «صلاحیت جغرافیایی کارشناس»، پرونده‌ها را به کارشناسان ارجاع می‌دهد؛ پس از اظهارنظر کارشناسی نیز، دیدگاه قاضی در خصوص «سرعت» و «کیفیت» کار کارشناس اخذ شده و این دیدگاه به اطلاع کلیه قضات سراسر کشور در خصوص آن کارشناس رسانده می‌شود و چنانچه یک کارشناس با دیدگاه‌های بهتری از سوی قضات مواجه شود و اصطلاحاً امتیاز بالاتری را اخذ کند، در انتخاب‌های بعدی سامانه در اولویت قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در سامانه مذکور، بخشی با عنوان «مهلت اعلام نظر کارشناسی» نیز تعبیه شده است، گفت: هم‌اکنون کلیه نظرات کارشناسی به صورت سیستمی (خودکاربری یا دفاتر خدمات قضائی) ارائه می‌شوند و در سال گذشته نیز حدود یک میلیون نظریه کارشناسی به صورت سیستمی دریافت شدند.

کاظمی‌فرد با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی میانگین استفاده از سامانه «قرعه‌کشی سیستمی کارشناسی» در مهرماه سال جاری نسبت به شهریور ماه در سراسر کشور، عنوان کرد: در حال حاضر قضات استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد، مرکزی، بالای ۶۰ درصد کارشناس‌های خود را از طریق این سامانه انتخاب می‌کنند.