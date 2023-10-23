موانع توسعه معادن آذربایجان غربی برداشته شد/تعیین تکلیف معادن

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی اکتشاف در منطقه دیلک وردی چالدران، اظهار کرد: مطالعات بخش معدن در آذربایجان غربی از سال‌های گذشته آغاز شده بود که متأسفانه باتوجه به موانع موجود بلاتکلیف بود ولی با همت دولت سیزدهم و پیگیری‌های صورت گرفته، تمامی موانع برداشته شده است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به نگاه ویژه دولت به توسعه معدنی استان به عنوان یکی از موارد مهم زمینه ساز پیشرفت این خطه از کشور گفت: در این دولت، تعداد معادن بلاتکلیف از ۷۰۰ مورد به ۱۵ مورد رسیده که یک رکورد در تعیین تکلیف معادن به شمار می‌رود.

معتمدیان توجه به مناطق محروم را از اهداف دولت سیزدهم عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا، توسعه مطالعات و اکتشافات، احداث صنایع معدنی و فرآوری صنایع معدنی در این مناطق توسط دولت مورد توجه جدی قرار گرفت که در ۲ ماه گذشته شاهد آغاز عملیات اکتشاف ۲ معدن بزرگ و ارزشمند در استان بودیم.

وی، آذربایجان غربی را یکی از قطب‌های معدنی کشور دانست و اضافه کرد: این استان معادنی ازجمله سیلیس، طلا و تیتانیوم با خلوص بالا را داراست که همین امر نیز مورد توجه دولت قرار دارد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره عدم استفاده ذخایر در گذشته و عزم جدی دولت سیزدهم در استفاده بهینه از این ذخایراظهار کرد: طرح تحول گرایانه دولت در بحث اشتغال و افتتاح واحدهای صنعتی با تمام توان در حال انجام است به طوری که در ۲ سال گذشته ضمن احیای واحدهای مختلف صنعتی، توجه ویژه ای نیز به احیای واحدهای معدنی شده و صدها معدن احیا شده است.

معتمدیان قرارگاه خاتم را بازوی توانمند دولت خواند و گفت: چالدران یکی از قطب‌های معادن کشور است که برای استفاده از ظرفیت‌های این منطقه، قرارگاه خاتم با اعلام آمادگی و حضور خود در ایجاد صنایع معدنی، کمک بزرگی به شکوفایی این منطقه کرده و امیدواریم اثرات آن در توسعه چالدران نمایان شود.

وی به سفر شهرستانی صورت گرفته به چالدران نیز اشاره کرد و افزود: در این سفر، ۱۳۲ مصوبه در حوزه اقتصاد و عمران با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال به تصویب رسید که این اقدام در نوع خود بی سابقه بود.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت مرزی چالدران اظهار کرد: با توجه به جلسه شورای امنیت کشور، مصوبه بازگشایی مرز چالدران را دریافت کرده‌ایم و در سفر اخیر به کشور ترکیه نیز این موضوع مطرح شد و اکنون نیز منتظر تصویب دولت هستیم تا به فاز اجرایی درآمده و در آینده نزدیک شاهد توسعه اقتصادی در منطقه باشیم.

در این آئین، عملیات اجرایی اکتشافات تکمیلی در مجتمع معدنی صنعتی اورانیوم دیلک‌وردی چالدران با دستور محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور آغاز شد.