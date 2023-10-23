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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۵۲

فرمانده مرزبانی فراجا عنوان کرد؛

شناور ۶۰ فوتی «حیدر» وارد آب‌های گلستان می‌شود

شناور ۶۰ فوتی «حیدر» وارد آب‌های گلستان می‌شود

گرگان- فرمانده مرزبانی فراجا گفت: برای تقویت مرزبانی دریایی در گلستان، شناور ۶۰ فوتی «حیدر» وارد آب‌های استان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد علی گودرزی در بازدید از مناطق مرزی استان گلستان اظهار کرد: با به‌کارگیری سامانه جدید رصد سوخت شناورهای دریایی در آب‌های جنوبی کشور، از قاچاق سه میلیون لیتر سوخت جلوگیری شد.

وی افزود: پایش مستمر مرزی در مناطق مختلف کشور در حال انجام است و در این مسیر از انواع ابزارهای جدید مانند پهپادها استفاده می‌کنیم.

فرمانده مرزبانی فراجا گفت: با به‌کارگیری سیستم‌های اپتیکی و آموزش نیروهای مرزبانی، امنیت حاکم بر مرزهای کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی تاکید کرد: از ابتدای سال جاری بالغ بر ۷۳۸ هزار نفر از اتباع بیگانه که به شکل غیر قانونی وارد کشور شده بودند، از کشور اخراج شدند و در همین مدت بیش از ۴۳ تن مواد مخدر در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر ضبط شده است.

گودرزی گفت: با تلاش‌های نیروهای مرزبانی در مناطق مختلف کشور، در هفت ماهه نخست امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان انواع کالای قاچاق کشف و ضبط شده و با به‌کارگیری سامانه جدید رصد سوخت شناورهای دریایی در آب‌های جنوبی کشور، از قاچاق ۳ میلیون لیتر سوخت گازوئیل جلوگیری شد.

وی تاکید کرد: برای تقویت مرزبانی دریایی در گلستان، شناور ۶۰ فوتی حیدر در آب‌های استان گلستان به آب انداخته می‌شود.

کد مطلب 5919691

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