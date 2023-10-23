به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد علی گودرزی در بازدید از مناطق مرزی استان گلستان اظهار کرد: با به‌کارگیری سامانه جدید رصد سوخت شناورهای دریایی در آب‌های جنوبی کشور، از قاچاق سه میلیون لیتر سوخت جلوگیری شد.

وی افزود: پایش مستمر مرزی در مناطق مختلف کشور در حال انجام است و در این مسیر از انواع ابزارهای جدید مانند پهپادها استفاده می‌کنیم.

فرمانده مرزبانی فراجا گفت: با به‌کارگیری سیستم‌های اپتیکی و آموزش نیروهای مرزبانی، امنیت حاکم بر مرزهای کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی تاکید کرد: از ابتدای سال جاری بالغ بر ۷۳۸ هزار نفر از اتباع بیگانه که به شکل غیر قانونی وارد کشور شده بودند، از کشور اخراج شدند و در همین مدت بیش از ۴۳ تن مواد مخدر در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر ضبط شده است.

گودرزی گفت: با تلاش‌های نیروهای مرزبانی در مناطق مختلف کشور، در هفت ماهه نخست امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان انواع کالای قاچاق کشف و ضبط شده و با به‌کارگیری سامانه جدید رصد سوخت شناورهای دریایی در آب‌های جنوبی کشور، از قاچاق ۳ میلیون لیتر سوخت گازوئیل جلوگیری شد.

وی تاکید کرد: برای تقویت مرزبانی دریایی در گلستان، شناور ۶۰ فوتی حیدر در آب‌های استان گلستان به آب انداخته می‌شود.