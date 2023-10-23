مطالعه برای ۱۲ قطب پرتودهی در کشور/ جلوگیری از خام فروشی معادن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی ظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی اکتشاف در منطقه دیلک وردی چالدران افزود: مطالعات برای ۱۲ قطب پرتودهی در کشور انجام شده که استفاده از این حوزه می‌تواند منجر به انبارمانی بیشتر محصولات کشاورزی و جلوگیری از فساد این محصولات شود؛ اتفاقی که به‌حتم در اقتصاد ملی و خانواده نقش بسزایی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه یکی از قطب‌های ذخایر مواد پرتوزای مورد نیاز سازمان انرژی اتمی ایران از جمله اورانیوم در شمال غرب کشور و در استان آذربایجان غربی قرار دارد، افزود: با مطالعات انجام گرفته طی سه سال گذشته، کار در قالب مشارکت با شرکت‌های داخلی انجام شد و با طی شدن مسیر، اکنون این پروژه در فاز اکتشاف تفصیلی قرار دارد و امروز عملیات اجرایی در مجتمع معدنی و صنعتی اورانیوم شهدای آذربایجان غربی در محدوده «دیلک وردی» را آغاز کردیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: توسعه اقتصادی در حوزه معادن از برنامه‌های مهم این سازمان است و سعی داریم با کار بر روی یک زنجیره ارزش، از خام‌فروشی جلوگیری کنیم و مواد به صورت فرآوری شده، تولید و استفاده شود.

اسلامی افزود: هدف ما اکتشاف، استخراج و فرآوری عناصر نادر خاکی و گران‌بهاست زیرا برای کشور و اقتصاد ملی راهبردی بوده و در فناوری‌های نوین دارای کاربردهای فراوان هستند.

وی اضافه کرد: اکتشاف و استخراج مواد پرتوزا در سطح کشور جز وظایف و محدوده کاری سازمان انرژی اتمی ایران است و با توجه به هدف‌گذاری تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای، محقق شدن آن نیاز به عناصر مهم و سوخت هسته‌ای دارد که از معادن باید تهیه شود.

وی با تاکید بر اینکه با در اختیار داشتن این فناوری، امکان توسعه صنعت سوخت هسته‌ای برای پشتیبانی از نیروگاه‌ها فراهم می‌شود، ادامه داد: در کنار این مساله و فرآیند در زمینه تأمین سایر عناصری که در سوخت هسته‌ای به ما کمک می‌کنند نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است.

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: یکی از این موارد «توریم» است که برنامه‌ریزی مهمی در بهره‌برداری از «توریم» انجام شده است تا بتوانیم گام تکمیلی ساخت نیروگاه‌های کوچک مقیاس را پیش ببریم و در افق برنامه چشم‌انداز سازمان انرژی اتمی ایران به آن دست یابیم.

اسلامی تاکید کرد: همه سرمایه گذاری‌های ما براساس دانش فنی درون‌زا بوده که در سازمان انرژی اتمی ایران به شکل تحقیقات به‌دست آمده است؛ هم اکنون تمام دستگاه‌های مولد پرتو برای استفاده در حوزه پرتودهی در این سازمان، طرح‌ریزی و توسط یک شبکه دانش‌بنیان ساخته است. وی گفت:

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اضافه کرد: امروز علاوه بر آغاز عملیات در این محدوده معدنی و شروع برداشت از آن، طرح‌ریزی به منظور احداث مجتمع صنعتی در این منطقه انجام می‌شود تا بتوانیم فرآوری اورانیوم و عناصر همراه را انجام دهیم.

اسلامی با بیان اینکه برای انجام این پروژه سرمایه گذاری، ۵۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است، ادامه داد: نکته حائز اهمیت در این اتفاق، بومی بودن این فناوری و صنعت است، این میزان سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های داخل انجام و منجر به احداث این پروژه می‌شود.

وی اظهار کرد: احداث این پروژه موجب رونق اقتصادی برای منطقه و استان شده و هم سبب اشتغالزایی می‌شود و علاوه بر فراهم کردن بستر دانش فنی صنعت در این منطقه، نسبت به تربیت نیروی انسانی نیز اقدام خواهیم کرد.

در این آئین، عملیات اجرایی اکتشافات تکمیلی در مجتمع معدنی صنعتی اورانیوم دیلک‌وردی چالدران با دستور محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور آغاز شد.