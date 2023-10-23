به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی ظهر امروز دوشنبه در جلسه شورای‌عالی انرژی با تاکید بر اهمیت موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی، این شورا را به بررسی دقیق روند فعلی مصرف و ارائه سریع راهکارهای بهینه‌سازی مکلف کرد.

رییس جمهور با بیان اینکه دولت مردمی وارث ناترازی شدید در عرصه انرژی است، رفع این ناترازی را با توجه به امکانات و ظرفیت‌های کشور امکان‌پذیر دانست و با تقدیر از اقدامات قابل توجه انجام شده در دولت مردمی، از دستگاه‌های مسئول خواست با تلاش بیشتر برای رفع سریع‌تر این ناترازی، از آسیب‌های آن به بخش‌های دیگر نظیر صنعت، کشاورزی و مصارف خانگی بکاهند.

رییسی با تاکید بر اهمیت مدیریت توأمان مصرف در کنار مدیریت تولید، از کم‌توجهی به مدیریت مصرف طی سال‌های گذشته گفت و بر برنامه‌ریزی مؤثر در این زمینه همراه با نظارت منظم و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های مسئول و برخورد با هر گونه کم‌کاری دستگاه‌های مذکور تاکید کرد.

افزایش سهم تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه بهینه‌کردن بیش از پیش مصرف و نیز کاهش اتلاف انرژی، تاکید بر اجرای جدی مقررات ناظر بر کاهش و بهینه شدن مصرف انرژی در عرصه ساختمان‌سازی و بهبود بهره‌وری مصرف انرژی در عرصه حمل و نقل، صنعت و کشاورزی از جمله راهکارهایی بود که رییس جمهور برای رفع ناترازی انرژی در کشور بر انجام آنها تاکید و دبیرخانه شورا را مکلف کرد پیگیر اجرای سریع این موارد باشد.

رییس جمهور با مهم دانستن نقش مردم در اجرای این تکالیف خطاب به دستگاه‌های متولی مدیریت انرژی کشور گفت: نقش دادن به مردم و استفاده از راهکارهای تشویقی قبل از تدابیر تنبیهی به شکل مؤثرتر و سریع‌تری شما را به اهداف‌تان خواهد رساند.

ارتقای بازار بهینه‌سازی انرژی، متنوع‌سازی سبد تولید و مصرف نهایی انرژی، تقویت زیرساخت‌های استاندارد، تقویت زیرساخت‌های پایش مصرف انرژی، بهبود ظرفیت‌های صرفه‌جویی مصرف در بخش ساختمان، توسعه شرکت‌های خدمات انرژی و بهینه‌سازی مصرف، کاهش مصرف در دستگاه‌های اجرایی، فرهنگ‌سازی در کاهش مصرف، ایجاد ظرفیت‌های قراردادی برای توسعه میادین گازی، جمع‌آوری گازهای همراه میادین نفتی، توسعه ظرفیت‌های پالایش نفت خام و توسعه ظرفیت‌های تولید انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیر از جمله مصوبات جلسه امروز بودند که رییس جمهور بر ضرورت پیگیری جدی دبیرخانه شورای‌عالی انرژی برای تسریع در اجرا و ارائه گزارش‌های منظم و مستمر از کمیت و کیفیت پیشرفت کار تاکید کرد.