انتخابات فرصتی برای نمایش قدرت مردم سالاری است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی ظهر دوشنبه در ستاد انتخابات استان مازندران با تاکید بر اینکه ستاد انتخابات استان باید به مسائل و موارد مهم توجه داشته باشد، افزود: همه تصمیمات به این ستاد برمی‌گردد از این رو نقش آن بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اولویت مهم انتخابات محسوب می‌شود، یادآور شد: ستاد انتخابات باید نسبت به تحقق دغدغه‌های مقام معظم رهبری و دولت در زمینه انتخابات توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید از هرگونه نگاه جانبدارانه در انتخابات پرهیز کنیم، یادآور شد: باید از هرگونه مسائلی که ما را مورد اتهام قرار می‌دهد به شدت پرهیز کنیم.

سرپرست معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با بیان اینکه باید تنور انتخابات را گرم کنیم، عنوان کرد: باید زمینه‌های مشارکت مردم را در انتخابات فراهم کرد.

وی با اظهار اینکه باید متناسب با استان و شهرستان‌های آن نسخه استانی و شهرستانی تعریف کنیم، یادآور شد: باید نظام مسائل حوزه انتخابات در شهرستان‌ها احصا و تهیه شود.

عزیزاده گرجی با تاکید بر استفاده از ظرفیت رسانه‌ها از جمله رسانه‌های محلی افزود: باید از این فضا و بستر برای دعوت و مشارکت مردم در انتخابات بهره‌گیری شود.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط دوره کنونی در حوزه امنیت انتخابات باید تلاش وافر صورت گیرد.

گرجی سلامت و امنیت را از راهبردها و اولویت‌های انتخابات برشمرد و گفت: عده‌ای در حال مسموم کردن فضای انتخاباتی استان شهرها هستند و باید با این مقوله برخورد شود.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران با عنوان اینکه جمهوری اسلامی با مشارکت مردم روز به روز تثبیت و نهادینه شده است، گفت: انتخابات فرصتی برای نمایش قدرت مردم سالاری دینی است.