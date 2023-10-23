به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، مریم ملکی فلاح، یکی از دو نماینده بانوان بوچیا در هانگژو بعد از شکستی که در روز نخست رقابت‌های این رشته داشت، امروز به مصاف ورزشکار چین رفت و با حساب ۷ بر صفر مقابل این حریف شکست خورد. ملکی فلاح در کلاس BC۴ مسابقه می‌دهد.

ظریفه احمدی نیز دیگر نماینده ایران در رقابت‌های عصر امروز بود که برابر ورزشکار قزاقستان قرار گرفت که او نیز برابر این حریف با نتیجه هشت بر چهار شکست خورد. ظریفه احمدی در کلاس BC۲ رقابت می‌کند.

با توجه به این دو نتیجه هر چهار نماینده ایران در بخش انفرادی، در مرحله مقدماتی حذف شدند. البته فرشید استجلو فردا یک مسابقه دارد اما نتیجه این مسابقه تاثیری در صعودش ندارد.

از روز چهارشنبه نیز رقابت‌های بخش دوبل آغاز می‌شود که فرشید استجلو و مریم ملکی فلاح نمایندگان ایران در این بخش هستند.