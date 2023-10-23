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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۵۹

فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در استان البرز

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در استان البرز

کرج- فرمانده انتظامی استان البرز از ششمین مرحله اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح استان خبر داد و گفت: ۳۱۹ سارق و مال‌خر طی ۷۲ ساعت گذشته دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید هداوند ظهر دوشنبه در حاشیه نمایشگاه کشفیات طرح ارتقای امنیت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان البرز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی به منظور افزایش سطح احساس امنیت در بین شهروندان، طی ۷۲ ساعت گذشته ششمین مرحله از اجرای این طرح‌ها به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در این طرح ۳۱۹ سارق و مال‌خر دستگیر و همچنین طی این مدت ۲۸ باند سرقت شناسایی و متلاشی شده شدند.

فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: از مجموع اموال کشف شده ۷۳ دستگاه خودرو، ۷ دستگاه موتورسیکلت و ۳۰ دستگاه دوچرخه، ۳ هزار قطعه لوازم خودرو ،۲۱۱ گوشی تلفن همراه و ۱۰۰ قطعه لوازم خانگی سرقتی کشف شده است.

این مقام ارشد انتظامی گفت: ارزش ریالی اموال کشف شده بیش از ۵۲۷ میلیارد ریال بوده و سارقان تاکنون به ۸۰۰ فقره سرقت موتور، خودرو، منزل، اماکن، گوشی تلفن همراه و کیف‌قاپی اعتراف کرده اند.

ارشدترین مقام انتظامی استان البرز یادآور شد: با اجرای این طرح‌ها شاهد کاهش ۱۲ درصدی وقوع سرقت و افزایش ۵۷ درصدی کشفیات بودیم و با برنامه ریزی های انجام شده این طرح‌ها با جدیت کامل تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

سردار هداوند از دستگیری ۵۵ اوباش در طی این طرح در سطح استان خبر داد و گفت: این افراد دارای سوابق نزاع و درگیری، ایجاد رعب و وحشت، استفاده از سلاح سرد و گرم و قدرت نمایی در فضای مجازی بوده‌اند که از آنها ۱۴ قبضه سلاح جنگی و شکاری، ۲۷ عدد فشنگ و ۱۹۱ تیغه سلاح سرد کشف شده است.

وی گفت: در قالب این طرح یک باند ۶ نفره خودرو که اقدام به خرید اموال مسروقه کرده و در چند انبار و در استان‌های غربی کشور نگهداری کرده و اوراق قطعات آنها را در فضای مجازی به فروش می‌رساندند، دستگیر شدند.

سردار هداوند افزود: از این سارقان تاکنون ۳ هزار قطعه لوازم خودرو، ۱۳ دستگاه خودرو سرقتی و ۹ دستگاه اتاق خودرو کشف شده است.

کد مطلب 5919718

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    نظرات

    • عبدالله IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      1 0
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      مواد فروشان را هم یک کاری بکنید.
    • IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      0 0
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      ایشالله ما شاالله
    • IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      1 0
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      شمارو بخدا یه فکری برای این اتباع غیر قانونی بکنید فقط تو محل ما شبی صد خانوار میان بدون مدرک خونه هم میگیرن
    • شاپور محمدی۰ IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      بسم رب شهدا و الصدیقین باسلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز اینکه دوستان فردسارق رادستگیرمیکنن جای شکرداردولی آیا عامل اصلی وکسی که مخبروباسازق نصف ونصف است دستگیر شده ومال باخته به مالش رسیده

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