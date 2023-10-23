به گزارش خبرگزاری مهر، احمد افضلی ظهر دوشنبه در نهمین جلسه شورای ترافیک استان که با حضور اعضای شورا در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار و ۷۰۰ دانش آموز استثنایی در سطح استان مشغول تحصیل هستند که به دلیل عدم حمایت دستگاه‌ها با مشکلات و معضلات متعددی از جمله سرویس مدرسه مواجه هستند که باید به جد دردستور کار قرار گیرد.

وی افزود: بیشترین تعداد این دانش آموزان با آماری در حدود ۵۷۹ نفر در کلانشهر کرج مستقر هستند که با تعامل میان شورا و شهرداری انتظار می‌رود بر اساس ابلاغ آئین نامه جدید نسبت به تأمین هزینه سرویس مدارس اقدام لازم صورت پذیرد.

به گفته وی جمعیت دانش آموزی مدارس استثنایی یک هزار و ۹۰۰ نفر هستند که از این تعداد یک هزار و ۷۰۰ نفر نیازمند توجه ویژه هستند که به دلیل نامساعد بودن وضعیت معیشتی والدین، با شرایط سختی مواجه هستند.

افضلی با اشاره به اینکه هزینه نگهداری این افراد سه برابر افراد عادی است، خاطر نشان کرد: والدین این دانش آموزان در چنین شرایط اقتصادی نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی از سوی انجمن‌ها و دستگاه‌های مختلف هستند تا بتوانند شرایط را برای ادامه فرزندان خود فراهم کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در ادامه سخنان خود یادآور شد: بر این اساس شهرداری‌های شهرهای استان مکلف هستند بر اساس آئین نامه جدید سرویس مدارس نسبت به تهیه و تدوین لایحه و تصویب آن از سوی شورای شهرها برای تأمین منابع مالی اقدام کرده و در جلسه آتی که تا پیش از ۲۰ آبان ماه برگزار خواهد شد، گزارش خود را به شورای ترافیک استان اعلام نمایند.

گفتنی است بر اساس اعلام رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان البرز، در سال جاری ۶۷ نفر از دانش آموزان استثنایی استان به دلیل عدم تمکن مالی از ادامه تحصیل بازماندند.