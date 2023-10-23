به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فلای‌تودی پلتفرم آنلاین خرید بلیط هواپیما، قطار و رزرو هتل، همزمان با رونمایی از سایت جدید خود، محصولی به نام کِی‌کُجا را برای اولین بار در ایران معرفی کرده است. سرویسی که می‌تواند پروازهای اقتصادی را برای کاربران پیدا کند. این سرویس، با تمرکز بر ایجاد شرایط سفر مقرون به صرفه و در دسترس قرار گرفتن بلیط ارزان هواپیما برای قشر بیشتری از مسافران ارائه شده است.

کِی‌کُجا چیست؟

کی کجا یک سرویس جستجوی پیشرفته است که امکان خرید ارزان‌ترین پروازهای داخلی و خارجی را در بازه‌های زمانی مختلف فراهم می‌کند؛ یک راه‌حل برای کسانی که به دنبال بلیط ارزان هواپیما هستند. با این سرویس شما می‌توانید به تمام پروازهای ارزان سرتاسر جهان به صورت یکجا و همزمان دسترسی داشته باشید.

فلای‌تودی با شعار «ارزانترین پروازها به هر کجا با کی‌کجا» این محصول را طوری طراحی کرده که روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون بلیط را بررسی می‌کند و بلیط هواپیما ارزان را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

چگونه می‌توان از کی‌کجا استفاده کرد؟

حالت‌های مختلفی برای استفاده از کی‌کجا وجود دارد. شما می‌توانید فقط با وارد کردن مبدا (بدون نیاز به ورود اطلاعات مرتبط با مقصد و تاریخ)، ارزان‌ترین پروازها را مشاهده کنید. در صورتی که مبدا و مقصد خود را وارد کنید، پروازهای ارزان در بازه‌های زمانی مختلف به شما نمایش داده می‌شود. همچنین در صورت وارد کردن مبدا و تاریخ، این سرویس بلیط ارزان مقاصد مختلف در بازه زمانی موردنظر شما را ارائه می‌دهد.

برای جست‌وجوی دقیق‌تر هم امکان استفاده از فیلترهای مختلف مانند بلیط یک طرفه یا رفت و برگشت، کلاس پروازی، تعیین محدوده قیمت بلیط، مدت زمان پرواز و تفکیک مقاصد داخلی و خارجی وجود دارد.

کی‌کجا قابل دسترس در وب‌سایت و اپلیکیشن فلای تودی

فلای‌تودی محصول کی‌کجا را برای سهولت در خرید بلیط ارزان هواپیما در هر زمان و به هر مقصدی رونمایی کرده است. این سرویس هم‌اکنون در وب‌سایت و اپلیکیشن فلای‌تودی در دسترس قرار دارد. گفتنی است؛ به زودی محصولات دیگری نیز به این وب‌سایت اضافه خواهد شد.

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