منصوره مقاره عابد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بررسی ها نشان می دهد ،40 تا 45 درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر است و سرقت و اقدام علیه اشخاص و اطفال نیز در رده بعدی بیشترین جرائم زندانیان محسوب می شود.

وی اظهار داشت: در ارتباط با افزایش زندانیان جوان، هشدارهای بسیاری داده شده است اما هنوز اقدام پیشگیرانه جدی در این خصوص انجام نشده است.

مقاره عابد با بیان اینکه فقر و بیکاری دو عامل اصلی برای روی آوردن به اعمال خلاف است، افزود: درصد بالایی از جوانان در حال حاضر بیکار بوده و با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه هستند که برای تامین مایحتاج زندگی در برخی مواقع به اعمال خلاف روی آورده اند.

وی گفت: بررسی از وضعیت مجرمان نگهداری شده در زندانها نیز نشان می دهد که اغلب این افراد به دلیل بیکاری و مشکلات مادی مرتکب اعمال خلاف شده اند.

مدیر کل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان‌ها، گفت: در حال حاضر نیز درصد بالایی از زندانیان جوان هستند.