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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۴۸

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان خبر داد؛

اعلام آمادگی امدادگران هلال‌احمر خوزستان برای اعزام به غزه

اعلام آمادگی امدادگران هلال‌احمر خوزستان برای اعزام به غزه

اهواز- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان گفت: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر این استان با عضویت در پویش «ما- هدف- نیستیم» آمادگی کامل خود را برای اعزام به غزه اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شعبانی ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر خوزستانی با عضویت در پویش «ما- هدف- نیستیم» و امضا کمپین، آمادگی کامل خود را برای اعزام به غزه اعلام کردند تا در راستای اهداف عالیه جمعیت هلال‌احمر و صلیب سرخ به امدادرسانی مردم بی‌دفاع فلسطین بپردازند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان اظهار کرد: معاونان و مدیران، امدادگران، داوطلبان و جوانان و دیگر افراد ضمن ابراز همدردی با امدادگران و کادر درمان هلال احمر در فلسطین خواستار پایان کشتار بی‌رحمانه مردم غزه شدند.

کد مطلب 5919758

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