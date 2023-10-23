به گزارش خبرنگار مهر، وحید شعبانی ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر خوزستانی با عضویت در پویش «ما- هدف- نیستیم» و امضا کمپین، آمادگی کامل خود را برای اعزام به غزه اعلام کردند تا در راستای اهداف عالیه جمعیت هلال‌احمر و صلیب سرخ به امدادرسانی مردم بی‌دفاع فلسطین بپردازند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان اظهار کرد: معاونان و مدیران، امدادگران، داوطلبان و جوانان و دیگر افراد ضمن ابراز همدردی با امدادگران و کادر درمان هلال احمر در فلسطین خواستار پایان کشتار بی‌رحمانه مردم غزه شدند.