سامانه ناپایدار جوی وارد کهگیلویه و بویراحمد می شود

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی ۴۸ ساعت آینده جو استان پایدار خواهد بود.

وی ابراز داشت: بر این اساس، طی امروز آسمان استان صاف تا کمی ابری و روز سه شنبه جو غالب با رشد ابر همراه و وزش باد نیز پیش بینی می‌شود.

بهره مند گفت: شایان ذکر است با ورود سامانه ناپایدار جوی از روز چهارشنبه تا ساعات بعد از ظهر پنج شنبه در برخی نقاط استان بارش باران، گاهی همراه با رگبار و رعد و برق و در قلل مرتفع استان بارش برف مورد انتظار است.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان گفت: بر اساس وضعیت هوای ۲۴ ساعت گذشته امامزاده جعفر با بیشینه دمای ۳۴/۴ درجه سانتی گراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۶ درجه سانتی گراد سردترین نقاط استان بودند.