فعالیت اکیپ مین زدایی مستقر در بخش نوسود بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدری فرماندار پاوه به همراه معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری پاوه و رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان ظهر دوشنبه از پایانه مرزی شوشمی بازدید و آخرین وضعیت سایت مسافری شوشمی به صورت میدانی بررسی کرد.

وی در ادامه با اکیپ مین زدایی مستقر در بخش نوسود دیدار و آخرین وضعیت فعالیت‌های این اکیپ را بررسی کرد.

در این بازدید مسئول اکیپ مین زدایی به ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در بخش نوسود پرداخت.

گفتنی است، هنوز پس از سال‌ها نقاطی از بخش مرزی نوسود آلوده به مین است و این اکیپ فعالیت‌های قابل تقدیری را در راستای پاکسازی نقاط آلوده در بخش نوسود انجام داده است.