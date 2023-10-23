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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۴۶

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خبر داد؛

کشف ۵۰۰۰ حبه قرص غیرمجاز در کرمانشاه

کشف ۵۰۰۰ حبه قرص غیرمجاز در کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف پنج هزار حبه قرص غیرمجاز در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا دلیری اظهار کرد: روز گذشته مأموران پاسگاه انتظامی ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه از طریق اطلاعات به دست آمده از شهروندان از وجود تعداد قابل توجهی قرص غیرمجاز در یک واحد انباری با خبر شدند.

وی افزود: در این راستا به صورت غافلگیرانه از مکان مذکور بازرسی به عمل آمد و در نتیجه تعداد پنج هزار حبه انواع قرص غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به ارزش ۵۰۰ میلیون ریالی قرص‌های کشف شده، خاطرنشان کرد: در این زمینه پرونده‌ای تشکیل و برای رسیدگی قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

کد مطلب 5919782

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