به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دشتی اظهار داشت: اگر اهمیت و جایگاه شورای فرهنگ عمومی در بین مدیران بدرستی نهادینه شود بسیاری از مشکلات قابل حل است.

امام جمعه دشتی افزود: مصوبات شورا قانونی و لازم اجراست و انتظار داریم مدیران برای اجرایی شدن این مصوبات اهتمام ویژه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حضور مدیران در جلسات امری مهم و ضروری است، گفت: اتاق فکر فرهنگی با حضور صاحب نظران تشکیل می‌شود.

زاهد دوست از تدوین نقشه جامع فرهنگ عمومی با حضور صاحب نظران خبر داد و اضافه کرد: چندین کارگروه ذیل شورای فرهنگ عمومی تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: دشمن تلاش دارد از طریق دانش آموزان و دانشجویان به اهداف خود برسد. وی تصریح کرد: یکی از میادین شهر خورموج بنام فلسطین یا قدس نامگذاری شود.

امام جمعه دشتی با بیان اینکه برنامه ریزی شود انس با قرآن در شهرستان فرا گیر شود، گفت: ساماندهی مساجد شهر اهمیت زیادی دارد و عدم اقبال جوانان و نوجوانان به مساجد و نماز جمعه باید تقویت شود.

وی تصریح کرد: نرخ بالای بیکاری، سن ازدواج و افزایش طلاق در شهرستان دشتی باید چاره اندیشی شود.