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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۶

امام جمعه دشتی:

اتاق فکر فرهنگی شهرستان دشتی تشکیل می‌شود

اتاق فکر فرهنگی شهرستان دشتی تشکیل می‌شود

بوشهر- امام جمعه دشتی گفت: اتاق فکر فرهنگی با حضور صاحب نظران شهرستان دشتی تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دشتی اظهار داشت: اگر اهمیت و جایگاه شورای فرهنگ عمومی در بین مدیران بدرستی نهادینه شود بسیاری از مشکلات قابل حل است.

امام جمعه دشتی افزود: مصوبات شورا قانونی و لازم اجراست و انتظار داریم مدیران برای اجرایی شدن این مصوبات اهتمام ویژه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حضور مدیران در جلسات امری مهم و ضروری است، گفت: اتاق فکر فرهنگی با حضور صاحب نظران تشکیل می‌شود.

زاهد دوست از تدوین نقشه جامع فرهنگ عمومی با حضور صاحب نظران خبر داد و اضافه کرد: چندین کارگروه ذیل شورای فرهنگ عمومی تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: دشمن تلاش دارد از طریق دانش آموزان و دانشجویان به اهداف خود برسد. وی تصریح کرد: یکی از میادین شهر خورموج بنام فلسطین یا قدس نامگذاری شود.

امام جمعه دشتی با بیان اینکه برنامه ریزی شود انس با قرآن در شهرستان فرا گیر شود، گفت: ساماندهی مساجد شهر اهمیت زیادی دارد و عدم اقبال جوانان و نوجوانان به مساجد و نماز جمعه باید تقویت شود.

وی تصریح کرد: نرخ بالای بیکاری، سن ازدواج و افزایش طلاق در شهرستان دشتی باید چاره اندیشی شود.

کد مطلب 5919785

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