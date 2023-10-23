بانوی نیکوکار گیلانی ملک ۱۰ میلیاردی خود را وقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل تدینی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران عشق به ائمه اطهار را از ویژگی‌های مردم گیلان عنوان کرد و گفت: گیلان ۵ هزار موقوفه و ۲۷ هزار رقبه دارد که بیانگر ارادت مردم این خطه به اهل بیت (ع) است.

وی با بیان اینکه بانو «صدیقه نوروز تفرشی» ملک خود را که شامل یک آپارتمان دو طبقه را برای راه اندازی درمانگاه خیریه چهارده معصوم وقف کرد، افزود: وقف بانو صدیقه نوروز تفرشی، ۱۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است.

تدینی با تاکید بر اینکه نیت این وقف، درمان رایگان افراد بی بضاعت ثبت شده است، ادامه داد: درمانگاه خیریه چهارده معصوم با تولیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و با نظارت اداره اوقاف رشت فعالیت خواهد کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان تصریح کرد: نظارت همه موقوفات کشور که متولی خاص دارد طبق قانون با اوقاف است.

گفتنی است، در این درمانگاه خدمات رسیدگی به بانوان باردار، مراقبت‌های حین و بعد از بارداری، رسیدگی به دفن زباله بهداشتی در منطقه و خدمات بهداشتی و درمانی به صورت رایگان و یا با حداقل هزینه ارائه می‌شود.