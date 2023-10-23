تعیین تکلیف ۱۸۷ هزار هکتار از اراضی گیلان در کمیسیون رفع تداخل

سهیل توکلی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با همکاری امور اداری و اراضی ثبت اسناد و املاک تاکنون برای ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سند مالکیت صادر شده است، اظهار کرد: رفع تداخل اراضی اساس صدور مالکیت و حفاظت از اراضی باغی و زراعی است.

توکلی از برنامه‌های دولت و وزارت جهاد کشاورزی را رفع تداخل اراضی دانست و گفت: از یک میلیون ۴۰۰ هکتار در سطح استان گیلان، ۲۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی که مورد اختلافی مابین دو قانون احصا شده تاکنون، ۱۸۷ هزار هکتار در کمیسیون رفع تداخل تعیین تکلیف شده است.

وی بابیان اینکه با تاکید رییس جمهور، وزیر و سازمان جهاد کشاورزی سعی داریم تا پایان سال ۱۴۰۲، رفع تداخل اراضی کشاورزی استان به اتمام برسد، ادامه داد: در صورت عدم اتمام تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ این کار صورت می‌گیرد.

سرپرست مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی به تغییر کاربری‌ها اشاره کرد و گفت: تغییر کاربری‌ها اگر در محدوده شهری است دستگاه‌های متولی تکلیف دارند طبق قانون ورود کنند.

وی با اشاره به اینکه در محدوده روستاها که طرح هادی مصوب بوده تکلیف با بنیاد مسکن و دهیاران است، اضافه کرد: دهیاران تکلیف دارند طبق قانون بعد ابلاغ طرح هادی در خصوص ساخت و سازها نظارت کنند.

توکلی ادامه داد: کاربری‌ها در طرح هادی پیش بینی و در کمیته تصمیم استان تصویب می‌شود ولی خارج از محدوده شهر و محدوده طرح هادی روستایی تکلیف بر امور اراضی است.

وی تصریح کرد: هیچ کاربری برای خارج از محدوده طرح هادی و محدوده شهری صادر نمی‌کنیم مگر اینکه مطابق با ضوابط باشد و کمیسیون یک ماده یک ضرورت آن را تشخیص بدهد.