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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۲۰

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

صعود غلامی و حذف دهقانپور در مسابقات پاراتنیس روی میز

صعود غلامی و حذف دهقانپور در مسابقات پاراتنیس روی میز

رقابت‌های پاراتنیس روی میز بازیهای پاراآسیایی با صعود یک ملی پوش ایران به مرحله حذفی همراه شد. 

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه مسابقات پاراتنیس چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی امروز دوشنبه ملی پوشان کشورمان به مصاف رقبای خود رفتند که طی آن عرفان غلامی با پیروزی ۳ بر صفر برابر حریف خود به مرحله حذفی صعود کرد.

در این مسابقات همچنین ناصر دهقان پور با قبول شکست ۳ بر صفر برابر حریفی از کره جنوبی نتوانست به مرحله بعدی صعود کند و از دور مسابقات کنار رفت.

حسن جانفشان و مهدی رضاپور که امروز مسابقات خود را برگزار کرده بودند، برای تعیین سرنوشت خود باید منتظر مسابقات روز چهارشنبه باشند.

کد مطلب 5919812

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