انحراف تسهیلات اشتغال کهگیلویه و بویراحمد پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری ظهر دوشنبه در نشست بررسی مشاغل خانگی افزود: انحراف در تسهیلات برای ما قابل قبول نیست و باید ما اجرای تعهدات اشتغال را به نحو مناسبی داشته باشیم.

وی از تشکیل گروه نظارتی برای جلوگیری از انحراف تسهیلات خبر داد و بیان کرد: گروه نظارت بر اجرای تسهیلات مشاغل خانگی با حضور اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، بانک‌ها و نماینده حوزه اقتصادی استانداری تشکیل شود.

عسکری با بیان اینکه بانک‌های استان تا پایان آبان ماه نسبت به پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی اقدام کنند، ابراز داشت: باید در آذر ماه پرونده نامشخصی در بحث پرداخت نداشته باشیم و متقاضیانی که دو ماه از ارجاع پرونده آن‌ها به بانک گذشته، اما تاکنون مراجعه نکرده‌اند شناسایی و افراد دیگری جایگزین آن‌ها و به بانک معرفی شوند.

معاون اقتصادی استاندار بر ثبت اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد تاکید کرد و گفت: دستگاه‌ها میزان اشتغال خود را در سامانه رصد ثبت کنند.