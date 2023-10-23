ادامه اجرای پروژه فیبرنوری تا اتصال آخرین ساختمان در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه بررسی پیشرفت پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها با حضور مدیران اپراتورهای فعال در این پروژه با تاکید بر اینکه این پروژه بزرگ و ملی است و تضمین کننده آینده نیم قرن کشور گفت: شما هم به عنوان مجریان این پروژه باید به خودتان ببالید که در این پروژه بزرگ و ملی سهم دارید.

وی افزود: هر قدمی که در این پروژه برداشته می‌شود حتماً برای پیشرفت کشور و امیدآفرینی است و هر خانه‌ای که به فیبر نوری متصل می‌شود امید مردم به آینده بیشتر می‌شود و می‌تواند به کمک رشد و پیشرفت کشور بیاید.

زارع پور با تاکید بر اینکه پروژه فیبر نوری منازل و کسب کارها به خوبی در مسیر حرکت خود قرار گرفته است، تصریح کرد: هرچه برای انجام این پروژه نیاز بوده از تأمین مالی تا هماهنگی‌های بین دستگاهی به ویژه با شهرداران انجام گرفته است و تجربه یک سال اخیر نیز نشان داده است که هر مشکلی در مسیر این پروژه وجود داشته است به فضل الهی و با کمک یکدیگر حل شده است و در حال حاضر الحمدلله در این پروژه دیگر مشکل حل نشدنی وجود ندارد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه شرکت‌های فعال در این پروژه مقدمات خوبی را فراهم کرده‌اند اما نیاز است اکنون توسعه کارگاه را به طور ویژه مورد توجه قرار دهند، خاطرنشان کرد: باید روند کار شتاب دو چندانی بگیرد و پیش از آغاز فصل سرما به ویژه در استان‌های غربی و شمالی، کار حفاری به پایان برسد تا بتوان در پایان سال به تعهدات پیش بینی شده دست پیدا کرد که این کار نیازمند یک عزم و اراده جدی و کار جهادی است بنابراین ضروری است از امروز برنامه ریزی جدیدی را طراحی کنید.

زارع پور ادامه داد: از طرف دیگر حتماً این موضوع را مورد توجه قرار دهید که پس از ایجاد پوشش در شهرها، تیم‌های نگهداری، پشتیبانی و بازاریابی خود را برای ایجاد اتصال و ارائه سرویس تقویت کنید تا رضایت مندی مردم را در این پروژه افزایش دهید.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در قدم بعدی و پس از ایجاد ۲۰ میلیون پوشش، در قانون برنامه هفتم توسعه این موضوع پیش بینی شده است که تا سال ۱۴۰۷، ۲۰ میلیون ساختمان متصل شوند؛ بنابراین این پروژه تا اتصال آخرین خانه در کشور ادامه خواهد داشت.

پیش از سخنان وزیر ارتباطات، مدیران اپراتورهای فعال در پروژه فیبر نوری کسب و کارها، گزارشی از روند پیشرفت این پروژه در استان‌ها و شهرها ارائه کردند و در جریان این گزارش به تشریح موانع و مشکلات خود برای تسریع کار پرداختند که برای رفع هر کدام از آنها وزیر ارتباطات دستوراتی را صادر کرد.

در ابتدای این جلسه نیز گزارشی از روند پیشرفت پروژه ارائه شد و در بخشی از این گزارش تاکید شد که پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها در ۲۳ استان آغاز شده است و حفاری و داکت گذاری در این شهرها انجام شده و یا در حال انجام است و تاکنون نیز ۲۳۷۰ کیلومتر فیبر کشی انجام گرفته است.

در پایان این جلسه نیز امیر لاجوردی، جانشین وزیر در امور ارتباطی و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بهزاد شیری، مدیرعامل شرکت پست بانک، تفاهم نامه‌ای برای تأمین مالی پروژه در حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا کردند.