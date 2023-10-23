مرکز مبارزه با اطلاعات نادرست ترکیه نقش مهمی در بحران فلسطین دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالدین آلتون مدیر ارتباطات نهاد ریاست‌ جمهوری ترکیه امروز دوشنبه طی سخنانی در افتتاحیه پنجاه و یکمین کنفرانس اتحادیه خبرگزاری‌ های آسیا و اقیانوسیه (OANA) به میزبانی خبرگزاری آناتولی گفت: مرکز مبارزه با اطلاعات نادرست آنکارا در مبارزه با اطلاعات نادرست، افشای این اطلاعات و کارزارهای اطلاع رسانی نادرست در درگیری های (رژیم) اسرائیل و فلسطین نقش مهمی ایفا می‌ کند.

مدیر ارتباطات نهاد ریاست‌ جمهوری ترکیه در این خصوص تاکید کرد: با تمام قوا تلاش می کنیم تا از تبدیل شدن جنگ های اطلاعاتی به جبهه جنگ جدید در این درگیری ها جلوگیری کنیم.

فخرالدین آلتون با تاکید بر اینکه نشست مذکور با توجه به آخرین تحولات منطقه فرصتی را برای بحث در مورد موضوعات مرتبط با اطلاعات نادرست و جنگ اطلاعاتی فراهم می کند، گفت: در عصری که بی اطمینانی و تنش ها حاکم است، نقش خبرنگاران و نهادهای رسانه ای بسیار مهم است. مسئولیت های آنها فراتر از تولید خبر است؛ علیه فعالیت های خطرناکی که توسط گروه های مختلف آغاز شده مانند یک محافظ خدمت رسانی می کنند.

وی با بیان اینکه موضوع اطلاعات نادرست در طول بحران هایی مانند همه گیری کووید- ۱۹ و همچنین درگیری های روسیه- اوکراین و (رژیم) اسرائیل- فلسطین آشکار شده است، گفت: ما شاهد بوده ایم که در غیاب روزنامه نگاری مسئولانه، اطلاعات نادرست می تواند بحران‌های موجود را بدتر کرده و زندگی انسان‌ ها و نظم اجتماعی را به خطر بیاندازد. اما اجازه دهید صریح بگوییم مبارزه برای حقیقت فقط مسئولیت همکاران ما در بخش مطبوعات نیست. به عنوان مصرف کنندگان اطلاعات، هر یک از ما باید هوشیار و مراقب اطلاعات نادرست باشیم، به خصوص در عصر دیجیتال.

آلتون با اشاره به اینکه کارزارهای اطلاع رسانی نادرست اهداف مخربی دارند، اظهار داشت: در این عصر که اطلاعات نادرست با سرعت برق منتشر می شود، همه باید مراقب اطلاعات نادرست باشند.

وی با بیان اینکه هر فردی می تواند طرف حقیقت باشد یا ابزار دروغ و اشتباه شود، گفت: آرزوی مشترک همه ما این است که طرف حقیقت باشیم، هر شایعه بی‌ اساسی که به اشتراک گذاشته می‌شود، اساس حقیقت را از بین می‌برد. موضع ما در قبال مبارزه برای حقیقت بسیار روشن است. علاوه بر این، ما برای افزایش سواد رسانه ای مردم ترکیه در برابر اطلاعات نادرست تلاش می کنیم.