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۲ آبان ۱۴۰۲، ۵:۰۹

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

«بهروزی راد» به مدال نقره کانو قایقرانی دست پیدا کرد

«بهروزی راد» به مدال نقره کانو قایقرانی دست پیدا کرد

عضو تیم ملی پاراقایقرانی ایرانی به مدال نقره کانو در چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه دومین روز از رقابت های پاراقایقرانی بازی های پارا آسیایی هانگژو امروز سه شنبه شهلا بهروزی در رشته کانو کلاس kl3 به آب زد.

بهروزی در رقابت با حریفان خود با یک ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول از خط پایان عبور کرد و در رده دوم ایستاد و به مدال ارزشمند نقره دست یافت.

روز گذشته سارا عبدالملکی به نشان برنز دست یافت و سعید حسین پور مدال ارزشمند طلا را برای کاروان فرزندان ایران به ارمغان آورد. مسعود قیصری هم امروز ششم شد.

در ادامه مسابقات امروز، ۲ پاروزن دیگر کشورمان به آب خواهند زد.

کد مطلب 5919898

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