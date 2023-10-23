تساوی سپاهان با آلمالیق در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و آلمالیق ازبکستان از ساعت ۱۷:۳۰ امروز دوشنبه در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه خانگی آلمالیق برگزار شد.

نیمه اول این دیدار یک - یک به پایان رسید.

ارگاشف (گل به خودی -۳۳) برای سپاهان و میراخمادوف (۳۶) گل میزبان را به ثمر رساند.

ترکیب سپاهان مقابل حریف ازبکستانی

سپاهان در این مسابقه از پیام نیازمند، محمد دانشگر، محمد قربانی، رامین رضائیان، میلاد زکی پور، آریا یوسفی، برایان دابو، محمد جواد حسین نژاد، فرشاد احمدزاده، رضا اسدی و عیسی آل کثیر در ترکیب خود استفاده کرد.

در ترکیب تیم فوتبال آلمالیق در این مسابقه ارگاشف، کومیلوف، راخمانوف، ایسماییلوف، جیوسوف، میراخمدوف، رستموف، تورسونوف، کوسیموف، خاسانوف و دنیسوف (۲۸- سونتوف) حضور داشتند.

سپاهان رفته رفته بازی را کنترل کرد

در ابتدای این مسابقه دو تیم به آنالیز هم پرداختند و در صدد استفاده از اشتباهات حریف بودند. اما تیم سپاهان رفته رفته کنترل بازی را در دست گرفت و موفق شد گل نخست را توسط رامین رضائیان به ثمر برساند. در ادامه و در دقیقه ۳۶ بازی به تساوی کشیده شد.

این تیم در نیمه اول موقعیت‌های نصفه و نیمه‌ای را روی دروازه میزبان ایجاد کرد تا اینگونه «ارگاشف» گلر آلمالیق را مجبور به واکنش‌های متوالی و در نهایت اشتباه در دفع توپ کرده و زمینه ساز گلزنی رامین رضائیان کند.

محمد جواد حسین نژاد در دقیقه ۲۱ با فرار خود از کنار زمین قصد ورود به محوطه جریمه داشت که با خطای مدافع آلمالیق متوقف شد. این ضربه آزاد را میلاد زکی پور به سمت دروازه شلیک کرد و توپ مستقیماً وارد دروازه شد. داور ابتدا این گل را قبول کرد اما کمک داور ویدئویی پس از بررسی صحنه آفساید بازیکن سپاهان را که مقابل دروازبان بود اعلام کرد و گل مردود شد.

رامین رضائیان در دقیقه ۳۲ در موقعیت تک به تک با دروازه بان قرار گرفت که ضربه او را دروازبان به کرنر فرستاد اما اتفاق عجیبی به دنبال آن رقم خورد. ضربه کرنر رامین رضائیان با مهار اشتباه دروازبان آلمالیق مستقیماً وارد دروازه شد تا سپاهان در دقیقه ۳۲ از حریف خود جلو بیفتد.

اما چند دقیقه بعد و در دقیقه ۳۶ بازی «میراخمدوف» پاس ارسالی در عمق را با یک ضربه زیبا به تیر دو شلیک کرد و از بالای دست نیازمند رد شد تا بازی به تساوی کشیده شود.