برداشت ۲۹ هزار تن پیله تر پاچ باقلا در گیلان

صالح محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شرایط اقلیمی و آب و هوایی و همچنین حاصلخیزی خاک گیلان به گونه‌ای است که کشت دوم در این استان نتیجه می‌دهد.

وی از برداشت پاچ باقلا از ۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گیلان خبر داد و افزود: این محصول به عنوان کشت دوم پس از برداشت برنج مورد بهره برداری قرار گرفته است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به بازار خوب محصولات کشت دوم در این استان بیان کرد: پیش بینی می‌شود حدود ۲۹ هزار تن پیله تر با ارزش اقتصادی ۸۷۰ میلیارد تومان در کشت پاییزه پاچ باقلا برداشت شود.

محمدی با بیان اینکه گیلان تنها استان تولید کننده پاچ باقلا در کشور بوده است، گفت: همه ساله این محصول در فصل بهار و پاییز در کلیه شهرستان‌های استان کشت می‌شود.

وی ادامه داد: کشاورزان گیلانی از شهریور ماه اقدام به کشت پاییزه پاچ باقلا در اراضی شالیزاری و پشته کرده و برداشت محصول پاییزه از نیمه مهر ماه در استان آغاز می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان مناطق عمده تولید این محصول را شهرستان‌های رشت، تالش، آستانه اشرفیه و ماسال برشمرد و بیان کرد: کشت پاچ باقلا نقش مهم در تأمین پروتئین گیاهی، اصلاح خاک و تثبیت ازت به دلیل رابطه همزیستی با باکتری ریزوبیوم دارد.