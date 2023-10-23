قالیباف: امت اسلامی باید به مسئولیت خود در قبال فلسطین عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، عصر امروز (دوشنبه، اول آبان‌ماه) در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با سفرای کشورهای اسلامی دبیران و رؤسای سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ایران که در سالن جلسات کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداخت.

متن سخنرانی رییس مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:

حضار گرامی، خانم‌ها و آقایان محترم

برای من جای بسی افتخار است که در این موقعیت حساس و در روزهایی که امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد، همفکری و عمل مشترک است شما را ملاقات می‌کنم. روزهایی که ما در آن به سر می بریم روزهایی بسیار مهم و حساس برای همه جهان، خصوصاً دنیای اسلام است. حضرت امام خمینی زمانی فرمودند مساله فلسطین، مساله اول جهان اسلام است. امروز ما می‌توانیم بگوییم مساله فلسطین، مساله اول جهان است. همه جهان اکنون به منطقه ۲۶۰ کیلومتر مربعی نوار غزه نگاه می‌کند و من تردید دارم هیچ کسی در جهان باشد که اخبار و تصاویرِ آنچه این روزها در آن منطقه می‌گذرد را ببیند و بخواند، اما بتواند از کنار آن بی تفاوت بگذرد. چنین چیزی ممکن نیست. انسانیت، در مرحله یک آزمون تاریخی است و متأسفم بگویم که تا این لحظه در این آزمون موفق نبوده است.



مهمانان محترم

اتفاقات نوار غزه صحنه‌هایی بی‌سابقه در تاریخ رقم زده است. مردمانی که در آن سرزمین زندگی می‌کنند، در کنار دیگر برادران و خواهران خود در کرانه باختری و سرزمین‌های ۱۹۴۸، طی چند سال گذشته رنج‌هایی بی سابقه را تحمل کرده اند که حتی در تاریخ ۷۵ ساله اشغال فلسطین نیز بی سابقه است. در این مدت، صهیونیست ها اقداماتی در سرزمین‌های اشغالی مرتکب شده اند که شما نظیرِ آن را در تاریخِ جنایت‌های چنگیز و مغول در شرق یا فاشیست‌ها و نازی‌ها در غرب هم نمی‌توانید پیدا کنید. ما نباید از یاد ببریم که فلسطینیان قبل از عملیاتِ طوفان¬الاقصی در چه وضعیتی بودند و این عملیاتِ بزرگ و قهرمانانه واکنش به چه وضعیتی بود. در چند سال گذشته رفتار غیرانسانی و وحشی گری های صهیونیست‌ها به اوج خود رسیده و حداقل‌های زندگیِ انسانی را برای فلسطینیان غیرممکن کرده بود. من از شما و همه امت اسلامی و همه مردم جهان می‌خواهم بیانیه آغازِ جنگ از سوی برادرِ قهرمانم ابوخالد محمد ضیف را بخوانید. او در آن بیانیه به خوبی شرح داده است که قبل از آغاز عملیات طوفان الاقصی چه بر سر مردم مظلوم فلسطین آمده است.

فلسطینی‌ها در وضعیتی زندگی می‌کردند که شرح آن برای هیچکس قابل باور نیست. چه کسی باور می‌کند ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که مسجد الاقصی به عنوان یکی از مقدس‌ترین مکان‌های بیش از یک میلیارد مسلمان در حال تخریب است فقط به این دلیل که افرادی با خوی شیطانی از برپا بودن نماز در این مسجد نگرانند و آن را مانع پروژه‌های اهریمنی خود می‌داند؟ چه کسی باور می‌کند فلسطینی‌ها در وضعی به سر می‌برند که زن و مردِ فلسطینی در خیابان به دست شهرک نشین صهیونیست کشته می‌شود و جنازه اش ساعت‌ها روی زمین می‌ماند فقط به این دلیل که آن شهرک نشین به او مشکوک شده و رفتارش را نپسندیده است؟ چه کسی باور می‌کند فلسطینی‌ها در دو سال گذشته در وضعی زندگی کرده‌اند که به عنوان مثال، یک روز عصر که به خانه برگشته‌اند دیده‌اند همسایه یهودی آنها خانه شأن را غصب کرده و وقتی به او اعتراض کرده‌اند تنها پاسخی که شنیدند این بوده که اگر من این خانه را غصب نکنم یک نفر دیگر این کار را خواهد کرد! فلسطینی‌ها مدت هاست مقابل دربِ خانه‌های خود بیش از آنکه مهمان یا مردمِ عادی را ببینند، بولدوزرهایی را دیده‌اند که آمده است تا خانه‌های آنها را خراب کند و این اتفاق هزاران بار رخ داده است. واقعاً آیا قابل تصور است که در میانه قرن بیست و یکم در رژیمی که کشورهای غربی صد درصد از آن حمایت می¬کنند چنین صحنه‌هایی هر روز رخ بدهد و صدایی از کسی در جهان درنیاید؟

فلسطینی‌ها در روز ۷ اکتبر به چنین شرایطی واکنش نشان دادند. در واقع فلسطینی‌ها آن روز تصمیم گرفتند به جای اینکه هر روز بمیرند، یک بار با عزت و با شرف بمیرند. حمله قهرمانانه‌ای که آن روز به مواضع صهیونیست‌ها صورت گرفته پاسخی به سال‌ها ظلم و رنج و وحشی گری بی سابقه بود. اساساً توقع اینکه یک ملت رشید و قهرمان این حجم از ددمنشی را ببیند و در مقابل آن تسلیم شود یا سکوت کند، بی معناست. این حقیقتی است که از مردم جهان پنهان شده بود اما اکنون، واقعیت از پرده بیرون افتاده و همگان می‌توانند حقانیت آن را مشاهده کنند.



برادران و خواهران گرامی ام!

دولت امروز رژیم صهیونیستی مجمعی از دزدان و قاتلان است که هیچ خط قرمز اخلاقی و انسانی را به رسمیت نمی‌شناسد. اگر این نظر، زمانی باور قلبی ما یا ادعای حامیان مظلومیت فلسطین بود، اکنون، حقیقتی است که همه مردم جهان می‌توانند ابعاد آن را در تلفن همراه و صفحات تلویزیون خود مشاهده کنند. جهان امروز، باید درک کند که این رژیم یک تهدید برای همه بشریت است از بین بردن آن قبل از آنکه یک مساله سیاسی یا نظامی باشد، یک وظیفه انسانی و الزام اخلاقی است.

امروز همه جهان با یک تهدید بی سابقه مواجه است که باید آن را درک کند و به آن واکنش نشان بدهد. صهیونیست‌ها این روزها در حال قتل دسته جمعی کودکان هستند. تصاویری که این روزها از مظلومیت کودکان فلسطینی منتشر می‌شود در تاریخ جهان بی سابقه است. این لکه ننگ، از دامن غربی‌ها و هر دولتِ دیگری در هر کجای جهان که این صحنه‌ها را ببیند و دم بر نیاورد هرگز پاک نخواهد شد. اسرائیل در حال تخریب یک سرزمین بی دفاع با حداکثر خشونت است و همه نیروی خود را به میدان آورده است تا مرزهای جنایت را به مرتبه‌ای که تاریخ به یاد نمی‌آورد، ارتقا بدهد. به حرف‌های این روزهای مقام‌های اسرائیلی و امریکایی نگاه کنید. رییس جمهور آمریکا در صفحه تلویزیون می‌گوید مهم نیست که چه کسی در غزه هزینه می‌دهد! نتانیاهو به ویدئوی تخریب خانه‌ها نگاه می‌کند و دستور می‌دهد که همینطور یک به یک خانه‌ها را هدف بگیرند و تخریب کنند. وزیر جنگ رژیم صهیونستی می‌گوید آنها که در غزه زندگی می‌کنند اساساً انسان نیستند. نخست وزیر سابق این رژیم هم می‌گوید گریه مادران فلسطینی را می بیند و از آن لذت می‌برد. این حرف‌ها جلوی چشم ما زده می‌شود و در حد حرف هم باقی نمی‌ماند. رژیم صهیونیستی در حال بی رحمانه ترین کشتار تاریخ است و غربی‌ها پس از دهه‌ها ادعای حقوق بشر و آزادی انسان، ایستاده‌اند و برای آن کف می‌زنند.



دوستان عزیز!

وضع به شکل فعلی ادامه پیدا نخواهد کرد. من به شما اطمینان می‌دهم که انسانیت نمرده و عزت و شرف همچنان با قدرت وجود دارد. امکان ندارد که خیل مقاومت کنندگان و آزادگان جهان چنین صحنه‌هایی را نگاه کنند و بی تحرک بمانند. این روزها نمی‌توان درباره هیچ چیز با قطعیت صحبت کرد اما من اجازه می‌خواهم به شما بگویم که یک چیز قطعی است: این وضع ادامه نخواهد یافت وگروه‌های فلسطینی و مردمیِ جهان اسلام و عرب نمی‌توانند اجازه دهند این وضع ادامه پیدا کند.

برادران و خواهران عزیز!

اجازه بدهید به طور روشن درباره تحولات پیش رو به چند نکته اشاره کنم.

نکته اول رژیم صهیونیستی هر قدر از مردم مظلوم غزه شهید کند، نمی‌تواند سرپوشی بگذارد بر شکست تاریخی که در عملیات طوفان الاقصی خورد. ساکنان سرزمین‌های اشغالی فهمیدند که ظلم‌های چندساله‌ای که بر مردم فلسطین روا داشته‌اند چنان اراده و توان مقاومت را افزایش داده است که دیگر امنیتی برای آنها متصور نیست. امروز توهم امنیت برای ساکنان سرزمین‌های اشغالی به ترس پایدار تبدیل شده است و همه خوب می‌دانند که نبود امنیت به معنی آغاز چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و ما قطعاً شاهد مهاجرت گسترده از سرزمین‌های اشغالی، فرار سرمایه و بروزِ شکاف‌های سیاسی و اجتماعی خواهیم بود.

شکست این رژیم در طوفان الاقصی به هیچ وجه برای این رژیم ترمیم‌پذیر نخواهد بود و هرقدر جنایت این رژیم بیشتر شود، تنها عمق شکست‌اش را بیشتر و بیشتر می‌کند.

نکته دوم علاوه بر اطلاعات و شواهد متعدد، حمایت‌های علنی و رسمی ایالات متحده آمریکا مانند کمک‌های تسلیحاتی، مالی و سیاسی جای هیچ شک و شبهه باقی نگذاشته است که رژیم صهیونیستی بدون پشتیبانی این دولت امکان تداوم جنایت‌های خویش را ندارد. بنابراین ما بر این باوریم که مسئولیت ادامه جنایت‌های غزه بر دوش دولت آمریکا است و باید در قبال آن پاسخگو باشد.

نکته سوم برای مردان و زنانی که سال‌های طولانی است آرزو دارند در جنگ با رژیم صهیونیستی به شهادت برسند واکنش نشان ندادن غیرممکن است. این موضوعی نیست که کسی آن را برنامه‌ریزی یا مهندسی کند. همین حالا هم می‌بینید که شعله‌های آتش در نقاط مختلف منطقه در حال زبانه کشیدن است و به زودی ممکن است از کنترل خارج شود.



چهارمین نکته این است که امت اسلامی اکنون باید به مسئولیت خود عمل کند. جهان همانطور که به غزه نگاه می‌کند به من و شما هم نگاه می‌کند. رژیم صهیونیستی در صورتی که بتواند اهداف شیطانی خود در این جنگ را محقق کند به هیچ فردی در جهان اسلام رحم نخواهد کرد. قرآن به ما آموخته است که آنها از ما راضی نخواهند شد تا وقتی که به آئین آنها دربیاییم. جهان اسلام به مسئولیت خود عمل کند و مهم‌ترین آن این است که اولاً با صدای بلند این جنایت را محکوم کند و از این کار خسته نشود، دوم اینکه همه امکانات خود را برای سیلی زدن به اسرائیل و آمریکا به کار بگیرد و از همه مهم‌تر اینکه انرژی‌های مردمیِ آزاد شده علیه صهیونیست‌ها را که اکنون در حال ایجاد یک سیل بزرگ است به سمت آن سرزمین مقدس روانه کند. ما از کشورهای اسلامی به صراحت می‌خواهیم در اجابت به مطالبه ملت‌هایشان پایان پروژه عادی سازی روابط با رژیم کودک‌کش صهیونیستی را برای همیشه اعلام کنند.

و نکته آخر اینکه، ما از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد بالاخص کشورهای اسلامی می‌خواهیم، نسبت به نقض کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی، توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی برای قتل عام و زخمی کردن کودکان فلسطینی در حملات نظامی، تیراندازی و بمب افکنی، جابجایی اجباری کودکان فلسطینی و خانواده‌هایشان از منازل و روستاهای خود، محرومیت کودکان فلسطینی از حق بهداشت و دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی و امثالهم واکنش جدی نشان داده و نسبت به اجماع جهانی اقدام نمایند.