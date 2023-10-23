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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۳۹

فرمانده انتظامی شفت:

سارق مسافر کش نما به تور پلیس شفت افتاد

سارق مسافر کش نما به تور پلیس شفت افتاد

شفت- فرمانده انتظامی شفت از دستگیری شخصی که تحت پوشش مسافرکش اقدام به سرقت از شهروندان کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید تقی‌زاده امروز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به آثار منفی و تبعات سرقت در سطح جامعه، اظهار کرد: مهمترین اولویت برنامه‌های پلیس اجرای اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرایم به ویژه سرقت با همکاری مردم است.

وی گفت: در پی وقوع ۲ فقره سرقت طلاجات با پوشش مسافرکش توسط راننده یک دستگاه خودروی پراید در شفت، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شفت از انجام تحقیقات توسط مأموران پلیس آگاهی این شهرستان و بررسی سرنخ‌های به دست آمده از محل‌های وقوع جرم خبر داد و افزود: متهم این پرونده و مشخصات خودروی وی شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه از مخفیگاه این سارق ۵ حلقه النگوی سرقتی کشف شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش طلاجات سرقت شده را ۱۷۰ میلیون ریال اعلام کردند.

سرهنگ تقی‌زاده با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات پلیس به ارتکاب ۲ فقره سرقت با استفاده از سلاح سرد اعتراف کرد، اذعان داشت: سارق ۳۴ ساله با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

وی در پایان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای پلیس از خودروهای دارای مجوز حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

کد مطلب 5919950

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