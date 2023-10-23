قول حضور بانوان در بازی خانگی آتی را می دهم

یاسر نجف زاده در حاشیه بازی تیم‌های مس سونگون و نیروی زمینی تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برای حضور بانوان ورزش دوست در بازی‌های والیبال، فوتسال و فوتبال چه تمهیداتی انجام داده‌اید، افزود: ما از ابتدای شروع فصل بازی‌ها هدفمان این بود که بانوان در تمامی رشته‌های ورزشی فعال باشگاه مس سونگون ورزقان حضور داشته باشند و خدا را شکر جو حاکم بر شهر تبریز جو امنی بوده و بدلیل بالا بودن فرهنگ مردم مشکل خاصی هم بوجود نخواهد آمد.

مدیرعامل باشگاه مس سونگون ورزقان عنوان داشت: در این خصوص نیز نامه نگاری‌هایی هم انجام دادیم که متأسفانه تا به این لحظه نتیجه بخش نبوده است.

نجف زاده با بیان اینکه رویکرد نامه نگاری مان تغییر داده‌ایم، اذعان کرد: با هیأت والیبال استان و اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی مکاتبات تازه ای را شروع کردیم تا آنها با استانداری در ارتباط باشند و با موافقت شورای تأمین این خواسته تحقق بیابد.