کتابخانه های عمومی فومن کمبود کتابدار دارند

سهراب سرمد در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: در حال حاضر این شهرستان چهار باب کتابخانه در دهستان گشت، شهرک تاریخی ماسوله و شهر فومن دارد که همه آنها از کمبود کتابدار رنج می برند.

این مسئول یادآور شد: این تعداد کتابخانه با شش کتابدار اداره می شود که این تعداد کتابدار به هیچ وجه جوابگوی نیاز کتابخانه ها نیست.

سرمد بیان داشت: فومن یک شهرستان دانشگاهی است و بیش از 20 هزار دانش آموز و دانشجو دارد و بیش از 80 درصد آنها نیاز به کتابخانه دارند.

وی بر لزوم تامین نیروی انسانی کتابخانه های فومن تاکید کرد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون 200 هزار جلد کتاب به مراجعه کنندگان کتابخانه ها امانت داده شده است.

سرمد ادامه داد: کتابخانه های عمومی فومن 35 هزار و 348 جلد کتاب و یک هزار و 162عضو فعال دارند.