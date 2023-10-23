به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید حسینی اظهار کرد: در پی اطلاع مرکز ارتباطات اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور از وقوع واژگونی مینی‌بوس در محور نیشابور-مشهد، آمبولانس‌های اورژانس پیش بیمارستانی و یک اتوبوس آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شده است.

مدیر مرکز اورژانس و رییس حوادث پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با بیان اینکه در بررسی اولیه تعداد مصدومین ۱۶ نفر اعلام شده است، افزود: امدادرسانی همچنان ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی از این حادثه را به محض پایان فرآیند امدادرسانی اعلام می‌کنیم.