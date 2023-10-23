ایلام جزو رتبه های برتر کشوری در بحث واکسیناسیون دام و طیور

به گزارش خبرنگار مهر، یونس احمدی عصر دوشنبه در دیدار با عمران علی محمدی رییس کل دادگستری استان با تقدیر و تشکر از حمایت‌های دادگستری استان از فعالیت‌های دامپزشکی، افزود: عدالت، شفافیت و استفاده خرد جمعی جزو اولویت‌های دامپزشکی استان ایلام است.

وی تصریح کرد: دامپزشکی استان ایلام در طول ایام هفته کمیته‌های مختلف را در راستای پیشبرد اهداف خود تشکیل می‌دهد و تمامی تصمیمات بر اساس خرد جمعی است.

وی تصریح کرد: دامپزشکی استان ایلام برای پیشبرد اهداف خود از جمله سلامت و امنیت غذایی جامعه از کمک و حمایت دادگستری استان استفاده خواهد کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام با اشاره به فعالیت‌های دامپزشکی استان ایلام طی یک سال اخیر، افز ود: با اقدامات تخصصی در زمینه‌های مختلف در حال حاضر ایلام جزو استان‌های برتر کشور در زمینه واکسیناسیون در همه بخش‌های است.

احمدی بیان کرد: با اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی استان ایلام کانون‌های بیماری دامی بیش از ۵۰۰ درصد در استان کاهش یافته است.

وی گفت: درب دامپزشکی به روی تمامی دامداران و بهره برداران باز است، دامپزشکی استان برای رونق اقتصادی در استان از همه ظرفیت‌ها برای کمک به دامداران و بهره برداران استفاده می‌کند.

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام گفت: دامپزشکی استان ایلام به طور جدی به بحث ساماندهی کشتارگاه‌های استان ورود کرده است، و تمامی مشکلات این بخش را احصاء کرده است.