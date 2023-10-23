ورزش استان بوشهر احیا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار مدیر کل ورزش و جوانان و جمعی از کارکنان این اداره اظهار داشت: استان بوشهر یک استان ورزشی است و طبق آمار حدود ۸۰ درصد مردم استان ارتباط با ورزش دارند اما به خاطر چند موضوع حال ورزش استان خوب نیست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به مشکلات ورزش استان ابراز داشت: کمبود اعتبارات و نبود زیرساخت بروز و استاندارد، عدم نهادینه شدن ورزش همگانی و عدم توجه به حوزه استعدادهای برتر و رشد و تولید شخصیت‌های بزرگ ورزشی، عدم مدیریت دانش بنیان باشگاه‌های ورزشی از مهمترین مشکلات ورزش استان بوشهر است و وقتی همه اینها را کنار هم بگذاریم می‌بینیم که استان شرایط سختی را در حوزه ورزش تجربه می‌کند.

وی با بیان اینکه بوشهر استانی است که درآمد بسیار و تولید ثروت برای کشور می‌کند، گفت: باید مراکزی که از استان بوشهر منتفع هستند به بسیاری از امور این استان به ویژه به ورزش توجه کنند و پیوست ورزشی داشته و از زیر ساخت‌ها حمایت کنند.

آیت الله صفایی بوشهری افزود: حمایت از استعدادها و تقسیم آنها در رشته‌های مناسب و پرورش آنها توسط مربیان درجه یک جهانی لازم است صورت گیرد.

وی با اشاره به ورزش همگانی بیان داشت: به خاطر سکون جسمی و کمبود حرکت و عدم ورزش مشکلات زیادی برای بسیاری از مردم استان بوشهر به وجود آمده است، بنابراین حمایت و مدیریت دانشی و علمی از باشگاه‌های ورزشی در کل استان باید صورت گیرد.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه در دورانی به سر می‌بریم که به خاطر وجود این مشکلات ورزش استان در شرایط مناسبی قرار ندارد گفت: بسیاری از باشگاه‌های کهن مثل ایران جوان و شاهین در شرایط تعطیلی به سر می‌برند و متوقف شدند به همین جهت باید تدبیر اساسی کرد.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه ۱۰ سال قبل طرح تحول در ورزش استان را ارائه دادم، اظهار داشت: متأسفانه برخی متوجه نشدند که چه ظرفیت‌ها و چه فرصت‌ها و چه خطراتی در ورزش استان وجود دارد به همین جهت اکنون با پدیده‌ای به نام احتضار ورزش استان مواجه هستیم و ورزش استان به کما رفته است. حتی ورزش‌هایی که در سطح ملی صاحب مقام بودند در حال حاضر دچار مشکل شدن و دل خوشی جوانان هم که با ورزش بود از بین رفته است.

وی ادامه داد: زمانیکه بوشهر در لیگ برتر فوتبال تیم داشت بسیار شور و نشاط در استان بود، بنابراین استان بوشهر نیاز به تحول بنیادین در عرصه سخت افزار و نرم افزار و حمایت از سنین مختلف دارد. باید بودجه‌ای خوبی داده شود و مسئولان همت و حمایت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: امروز از ورزشگاه‌های بوشهر صدا نشاط مردم بیرون نمی‌آید و جوانی که نشاط نداشته باشد دچار افسردگی شده و به سمت امور دیگری گرایش پیدا می‌کند و باید ورزش استان به جایگاهی برسد که مردم دلخوش به ورزش و ورزشگاه‌ها باشند.

آیت الله صفایی بوشهری عنوان کرد: حداقل باید در سال ۲۰۰ میلیارد تومان باید بودجه برای ورزش استان گذاشته شود تا بتوان تحولی را ایجاد کرد. ورزش در مدارس هم افت پیدا کرده است و تیم‌های آموزشگاهی در شرایط خوبی به سر نمی‌برند.

وی بر تکریم و تجلیل از پیشکسوتان ورزش تاکید کرد و گفت: توجه و تکریم این پیشکسوتان مهم است و نباید این قشر احساس کنند که فراموش شدند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خواستار توجه بیشتر مسئولان استان به اعتبارات ورزشی شد و گفت: بایستی ورزش استان بوشهر احیا شود.