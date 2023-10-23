حمایت دادگستری ایلام از فعالیت های دامپزشکی در راستای سلامت جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علی محمدی عصر دوشنبه در دیدار با یونس احمدی مدیرکل دامپزشکی استان ضمن تقدیر از فعالیت‌های دامپزشکی استان ایلام، گفت: از فعالیت‌های دامپزشکی ایلام در راستای سلامت جامعه حمایت می‌کنیم.

وی افزود: سلامت جامعه از اهمیت بسیار زیادی در جامعه برخوردار است و بر همین راستا حفظ سلامت جامعه یکی از اولویت‌های دستگاه قضائی در استان است.

علی محمدی با اشاره به مسئله و مشکلات کشتارگاه دام ایلام، افزود: دادگستری استان ایلام را راستای حفظ سلامت جامعه تلاش دارد هرچه سریع‌تر وضعیت این کشتارگاه ساماندهی و تعیین تکلیف شود.

رییس کل دادگستری ایلام بیان کرد: دادگستری از حضور مدیران در دادگستری استان برای تبادل و نظر و همکاری استقبال می‌کند.