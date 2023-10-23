به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر دوشنبه در آئین اهدای یک دستگاه آمبولانس ویژه به بخش ارم دشتستان ضمن تقدیر از رئیس بنیاد مستضعفان و تمام کسانی که در اهدای این آمبولانس همت کردند، در خصوص اقدامات دولت در بخش ارم گفت: کارهایی که در بخش ارم صورت گرفته محصول مطالبه گری دقیق و درست مردم این بخش است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: این مطالبه گری های مردم در پیگیری‌های ما نیز بسیار تأثیرگذار و مؤثر بوده است.

وی گفت: آخرین دستوری که از وزیر بهداشت جهت بهبود شاخص‌های بهداشتی درمانی بخش ارم دشتستان گرفته‌ایم، راجع به رادیولوژی مرکز ارم است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق دستور وزیر بهداشت و درمان، ۲ دستگاه، یکی جهت‌بخش ارم و یکی جهت مرکز سعدآباد تأمین خواهد شد.