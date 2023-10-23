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۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۱۴

نماینده دشتستان:

شاخص‌های بهداشتی درمانی بخش «ارم» دشتستان بهبود می‌یابد

شاخص‌های بهداشتی درمانی بخش «ارم» دشتستان بهبود می‌یابد

بوشهر- نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستورات جدید وزیر بهداشت پیرامون افزایش امکانات در دشتستان، گفت: شاخص‌های بهداشتی درمانی بخش «ارم» دشتستان بهبود می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر دوشنبه در آئین اهدای یک دستگاه آمبولانس ویژه به بخش ارم دشتستان ضمن تقدیر از رئیس بنیاد مستضعفان و تمام کسانی که در اهدای این آمبولانس همت کردند، در خصوص اقدامات دولت در بخش ارم گفت: کارهایی که در بخش ارم صورت گرفته محصول مطالبه گری دقیق و درست مردم این بخش است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: این مطالبه گری های مردم در پیگیری‌های ما نیز بسیار تأثیرگذار و مؤثر بوده است.

وی گفت: آخرین دستوری که از وزیر بهداشت جهت بهبود شاخص‌های بهداشتی درمانی بخش ارم دشتستان گرفته‌ایم، راجع به رادیولوژی مرکز ارم است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق دستور وزیر بهداشت و درمان، ۲ دستگاه، یکی جهت‌بخش ارم و یکی جهت مرکز سعدآباد تأمین خواهد شد.

کد مطلب 5919986

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    نظرات

    • سلام.دکتر جان RO ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
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      دکتر لطفا به دو پارک پشت پر و رونی سر بزنید متولی این پارک ها کیست ؟ خدایی ما وقتی می آییم در روستا بچه های کوچک مان بخاطر بی کیفیت بودن پارک متنفر می شوند .لطفا در این موارد پیگیری بشدت نمایید.پارک یعنی سلامت

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