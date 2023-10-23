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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۴۵

مدیرکل کمیته امداد ایلام:

اشتغال مهم ترین نیاز خانواده‌های مددجوی استان ایلام است

اشتغال مهم ترین نیاز خانواده‌های مددجوی استان ایلام است

ایلام-مدیرکل کمیته امداد ایلام گفت: اشتغال مهم ترین نیاز خانواده‌های مددجوی استان ایلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر مرادی دوشنبه در دیدار با فرماندار ایلام اظهار داشت: کمیته امداد استان ایلام هر ساله در زمینه اشتغالزایی از استان‌های برتر کشور بوده و امسال نیز حفظ این جایگاه به مشارکت مدیران استان و شهرستان‌ها بستگی دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه اشتغال مهم‌ترین نیاز خانواده‌های مددجوی استان است در راستای اشتغال آفرینی برای مددجویان و نیازمندان همکاری مسئولان و بانک‌ها بسیار ضروری است.

مرادی همچنین در این نشست از تلاش‌های فرماندار و حمایت و پیگیری در زمینه اشتغالزایی در سطح شهرستان تشکر کرد.

فرماندار ایلام نیز اظهار کرد: کمیته امداد از دستگاه‌هایی است که بیشترین و متنوع‌ترین خدمات را به مردم ارائه می‌دهد و ما در همه موارد پشتیبان این دستگاه هستیم.

عبدالصاحب نادری گفت: داشتن شناخت از وضعیت محرومیت منطقه تاثیر مهمی در محرومیت زدایی از منطقه دارد.

وی عنوان کرد: در راستای اشتغال آفرینی برای نیازمندان و مشارکت جدی تر با بانک‌ها نیز همکاری خواهیم کرد.

کد مطلب 5919989

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